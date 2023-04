Redwitz an der Rodach (ABZ). – NaturInForm zeigt auf der BAU 2023 in München einen Ausschnitt seines aktuellen Sortiments aus Terrassendielen, Fassadenverkleidungen und Schall- und Sichtschutzzäunen. Als Messeneuheit präsentiert das Unternehmen ein Sonnen- und Sichtschutzprofil, das bauseits im Bereich von Fassaden montiert werden kann.

Naturinform ist nach eigener Aussage der Spezialist für hochwertige Holzverbundwerkstoffe "made in Germany". Das Unternehmen biete anspruchsvolle und wirtschaftliche Lösungen für die Bereiche Fassadengestaltung, Garten-, Landschafts- und Schwimmbadbau sowie für die Stadtinnenraumgestaltung. Auf 48 m² erwarten den Fachbesucher auf der diesjährigen Bauleitmesse neben einem umfangreichen Angebot an hochwertigen Outdoorbelägen zahlreiche Servicethemen rund um den Terrassen- und Fassadenbau, wie Live-Vorführungen von Verarbeiter-Profi Michael Leitsch sowie Informationen zu Recycling und Kreislaufwirtschaft.

Inspiriert von modernen Architekturen und der konkreten Nachfrage von Bauherren wie Architekten entwickelte NaturInForm eine neuartige Sonnen- und Sichtschutzlamelle. Vor allem, wenn langlebige, warmtonige Holzoptiken anstelle von Kunststoff- oder Metallprofilen gewünscht sind, sollen die neuen Sonnen- und Sichtschutzleisten "made in Germany" zukünftig zum Einsatz kommen. Denn angesichts immer intensiverer und länger anhaltender Sonneneinstrahlung wünschen sich Baufamilien ebenso wie Investoren und Betreiber mehr baulichen Schutz vor Sonne und eindringender Hitze. Mit den Lamellen im Format 70 x 40 mm, die sowohl senkrecht als auch waagerecht auf einen Rahmen montiert werden können, bietet NaturInForm einen im Bereich der Fassade anzubringenden, baulichen Sonnen- und Sichtschutz.

Aus dem in der Praxis bewährten Holzverbundwerkstoff werden sie – wie alle Produkte aus dem Naturinform-Portfolio – im Extrudierverfahren produziert, danach erhalten die Oberflächen einen sehr glatten Feinschliff. Die Profilleisten, die aus jeweils zwei "Kammern" bestehen, verfügen dank ihrer Materialstruktur bereits über eine hohe Robustheit, sie werden darüber hinaus noch durch einen individuell kombinierbaren Profilverstärker aus Aluminium stabilisiert. Zur Markteinführung sind zunächst die Farben Eichen-, Bernstein- und Kastanienbraun sowie Graphitgrau geplant, wobei je nach Auftragsgröße auch alle 32 Farbtöne als Sonderfarben möglich sein werden. So können die Sonnenschutzprofile nach Wunsch farbgleich zum NaturInForm-Dielenboden oder der -Fassade gewählt werden.

Zirkuläres Bauen ist eine der Möglichkeiten der Bauindustrie zukünftig die vorgegebenen Klimaziele zu erreichen. Dabei sind die Wiederverwendung oder -verwertung rückgebauter Baustoffe oder beim Bau anfallender Baustoffreste Ressourcen, die es zu nutzen gilt. Um diese Reststoffe wieder einer sinnvollen Verwertung zuzuführen, hat NaturInForm bereits im November 2022 die Re–Form-Recyclingbox eingeführt.

"Damit bieten wir unseren verarbeitenden Handwerkern und Händlern ein einfaches Rücknahmesystem", berichtet der geschäftsführende Gesellschafter Horst Walther. Mit der Aktion sollen rückgebaute Materialien sowie Reststücke, die bei der Verarbeitung der Dielen, Fassadenprofile und Sichtschutzelemente aus dem NaturInForm-Produktsortiment anfallen, künftig nicht mehr auf dem Wertstoffhof landen, sondern dem Fertigungsprozess zu 100 % direkt wieder zugeführt werden. Wenn die Re-Form-Box, die den Partnern aus Handel und Handwerk kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, voll ist, können diese die frachtfreie Abholung ganz einfach über ein Onlineformular beantragen. Für jede richtig befüllte Re–Form-Recyclingbox spendet das Unternehmen zudem fünf Euro an ein Naturschutzprojekt.

NaturInfFrm untermauert nach eigenen Angaben mit immer neuen Belägen und dem umfangreichsten Sortiment für den Outdoorbereich seinen Ruf als Innovationsführer im Bereich Holzverbundwerkstoffe. Mit der Terrassendiele Die Exklusive Linie erweiterte das Unternehmen in der zweiten Hälfte 2022 sein Angebot um eine neue attraktive Diele in vier unterschiedlichen Breiten: Die 21 mm starke Diele gibt es ab sofort in 140, 162, 200 und 245 mm. Mit ihrer matten Oberfläche, der feinen individuellen Linienstruktur und dem schmalen Fugenmaß, verlegt ohne sichtbare Verklammerung, eigne sich die Terrassendiele für alle Lieblingsplätze gleichermaßen: Egal ob für den kleinen privaten Rückzugsort oder die große gewerbliche Terrasse, auch Dachgärten, kommunale Anlagen oder Gastronomiebereiche profitieren laut Hersteller von der eleganten, stilvollen Diele. Die Farbpalette bietet einfarbige und mehrfarbige Töne und reicht von hellem Grau bis zu dunklem Braun. Wer mit Terrasse und Fassade eine geschlossene Einheit bilden möchte, findet mit der Exklusiven Linie in Kombination mit der Rhombusleiste Die Gestaltende zwei Produkte, die in Farbe, Oberfläche und sogar Format korrespondieren.

