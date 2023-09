Berlin/Küstrin (dpa). – In einer spektakulären Aktion ist eine neue Bahnbrücke in Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) über die Oder nach Polen geschoben worden. Im Dezember soll die Brücke als Grenzverbindung in Betrieb gehen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Bauarbeiten für das zweigleisige Bauwerk hatten 2021 begonnen.