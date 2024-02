Die zero emission Lösungen von Wacker Neuson sind laut Hersteller gut für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau geeignet. Foto: Wacker Neuson

Die zero emission Lösungen bieten eine umweltfreundliche Alternative für Baustellenbetrieb, insbesondere in sensiblen Umgebungen, so der Hersteller. Neben Akkustampfern und -platten, zwei E-Minibaggern sowie einem Innenrüttlersystem zur Betonverdichtung ergänzen nun der kompakte Teleskoplader TH412e und der Radlader WL28e das Portfolio. Der TH412e präsentiert sich als erster rein batterie-elektrisch betriebener Teleskoplader von Wacker Neuson. Mit einer Hubhöhe im Schaufeldrehpunkt von 4,5 m ermöglicht er die Arbeit in beengten Verhältnissen. Die 96-Volt-Lithium-Ionen-Batterie ist in zwei Leistungsstärken erhältlich, sodass Lauf- und Ladezeit an die Arbeitsanforderungen angepasst werden können. Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht erlauben einen einfachen Transport auf einem Pkw-Anhänger.

Die Kabine des TH412e wurde auf ganzjährigen Einsatz hin optimiert und biete durch ein durchdachtes Heizkonzept Komfort für den Fahrer. Die tief gezogenen Scheiben und die flach abfallende Motorhaube sorgen laut Unternehmen für eine ausgezeichnete Rundumsicht. Zusätzlich ist der Teleskoplader mit dem Fahrerassistenzsystem Vertical Lift System (VLS) ausgestattet, das die Last stets nah an der Maschine führt und somit die Sicherheit erhöhe. Der WL28e erweitert das zero emission Portfolio um einen elektrischen Radlader, der eine größere und leistungsstärkere Alternative zum Modell WL20e darstellt. Auch dabei stehen unterschiedliche Lithium-Ionen-Batterien zur Auswahl. Der integrierte ECO-Modus unterstützt die Verlängerung der Batterielaufzeit, und flexible Zwischenladungen sind möglich. Beide Modelle, der Teleskoplader TH412e und der Radlader WL28e, bieten eine Auswahl an Ladestecker.

Das onboard Ladegerät gewährleistet einen effizienten Ladevorgang. Elektrische Verdichtungsgeräte, darunter Akkustampfer und Vibrationsplatten, insbesondere der APU3050e, beeindrucken laut Hersteller nicht nur auf Baustellen, sondern sind integraler Bestandteil des zero emission Portfolios. Das Portfolio umfasst eine Vielfalt an Akkustampfer und Vibrationsplatten, die alle auf denselben leistungsstarken Akku, Battery One, setzen. Diese auch herstellerübergreifend einheitliche Akkutechnologie erleichtert die Baustellenlogistik, ermögliche einen unkomplizierten Austausch und die Nutzung in Geräten verschiedener Hersteller. Eine praxisorientierte Lösung für eine effiziente und nachhaltige Bodenverdichtungstechnik.