Auf der Intermat 2024 wird Komatsu den PC138E-11 mit Smart Construction 3D Machine Guidance präsentieren. Foto: Komatsu

Komatsu arbeitet nach eigenen Anaben daran, einen Markt für elektrische Baumaschinen aufzubauen und gleichzeitig bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen, indem das Unternehmen seine Produktpalette erweitert und die Bedürfnisse seiner Kunden einbezieht.

Durch die leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie und das Kühlsystem für Batterie und elektrische Komponenten sind mit diesem Kurzheckbagger lange Einsatzzeiten möglich, erklärt der Hersteller. Komatsu plane die Maschine an verschiedene Kunden mit unterschiedlichen Einsatzgebieten und unterschiedlicher Energieversorgung in Regionen zu vermieten.

Komatsu hat das Jahr 2023 als Jahr der Markteinführung von elektrifizierten Baumaschinen festgelegt. Die Einführung des PC138E-11 ist der vierte Schritt in diese Richtung.

Hydraulikbagger sind die vielseitig-sten Baumaschinen und die 13-Tonnen-Maschinen werden auf vielen verschiedenen Baustellen und Einsatzgebieten genutzt, vor allem im Städtebau auf begrenztem Raum. Auf der Intermat 2024 wird Komatsu den PC138E-11 mit Smart Construction 3D Machine Guidance präsentieren. Dieses einfache und flexible Anzeigesystem ist als Kit für eine Vielzahl von Komatsu-Maschinen verfügbar. So kann eine 2D- oder 3D-Anzeige eingerichtet und an die Maschinenkonfiguration und Einsatzbedingungen jedes Kunden angepasst werden. Der Titel des mittelfristigen Managementplans von Komatsu lautet "DANTOTSU Value – Together, to ,The Next' for sustainable growth".