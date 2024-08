Autarkes Equipment-Tracking einfach gemacht: Der neue handliche GPS-Batterietracker von OneStop Pro eignet sich für Maschinen und Geräte aller Art. Foto: OneStop Pro

Einerseits ermöglicht die Einheit das autarke Tracking von Equipments, andererseits kann sie als Basisstation genutzt werden. In Ergänzung zur Nachrüst-Telematik und dem automatisierten Equipment-Tracking bietet OneStop Pro nun eine umfassende Lösung für sämtliche Ortungswünsche im Baustellenalltag an.

"Mit dem GPS-Batterietracker schließen wir eine Lücke in unserem Portfolio, erweitern es aber zugleich", betont Maximilian Auer, Leiter Business Development bei OneStop Pro. Bereits 2022 hatte One-Stop Pro das automatisierte Equipment-Tracking für Kleingeräte und Co. entwickelt. Voraussetzung für das Tracking ist in diesem Fall aber, dass eine Konnektivität gegeben ist. Es muss sich also eine andere Telematik-Einheit in der Nähe befinden. "Der Batterietracker kann die Daten von Geräten und Equipments nun völlig autark bereitstellen", führt Auer aus. Angebracht an Containern, Anhängern und Anbauteilen wie Kehrbesen liefert er eine verlässliche Übersicht über ihren Standort und beantwortet die Frage "Wo ist was?"

Doch der Tracker kann noch mehr. Bei Bedarf übernimmt er selbst die Funktion einer Basisstation für andere Bluetooth-Tracker. "Er scannt mit einer Reichweite von bis zu 200 Metern das Umfeld ab und erkennt, welche Maschinen und Geräte mit einem Bluetooth-Tracker in der Nähe sind", so Auer. So schließt sich der Kreis. Beispielsweise kann der Batterietracker als Basisstation für Kleingeräte, die mithilfe des automatisierten Equipment- Trackings geortet werden, dienen.

Neben den Funktionen selbst sind weitere Faktoren für den praktischen Einsatz auf der Baustelle zentral. Der robuste Tracker ist extrem langlebig. Er hält Stößen, feinem Staub oder sogar kurzem Untertauchen stand und wird mit handelsüblichen Lithiumbatterien betrieben, die bei Bedarf selbst gewechselt werden können.

Die Montage ist wenigen Handgriffen erledigt. "Der Kunde muss lediglich die SIM-Karte und drei AA-Batterien in den Tracker einsetzen und diesen verschrauben – und schon kann es losgehen", erklärt Auer. Umgehend sendet der Tracker ein erstes Signal und verbindet sich mit OneStop Pro. Anschließend verknüpft der Kunde den GPS-Batterietracker in der Nutzeroberfläche am PC, Laptop oder Smartphone mit dem jeweiligen Equipment und wählt das Sendeintervall aus.

"Wir haben aktuell fünf verschiedene Profile als Auswahlmöglichkeit, um für jeden Anwendungsfall eine optimale Option bereitstellen zu können." Im Standard-Profil überträgt der Batterietracker beispielsweise dreimal täglich die Daten, im Energiesparmodus einmal täglich und in der Anhängeranwendung während der Fahrt alle 30 Minuten. Die Auswahl des Profils hat direkte Auswirkungen auf die Batterielaufzeiten, die laut Maximilian Auer als hervorragend zu bewerten seien. Im Energiesparmodus sei eine Laufzeit von bis zu zehn Jahren möglich.

"Ein insgesamt stimmiges Konzept" – zu diesem Fazit kommen erste Bestandskunden, die die ergänzende Ortungslösung während der Pilotphase in der Praxis getestet hatten.