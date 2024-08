Mit Smart Construction und Drohnentechnologie will Kuhn Baumaschinen für Kunden ein noch stärkerer Partner im Bereich digitale Transformation von Erdbewegungsarbeiten sein. Foto: Kuhn

Außerdem erweitert Kuhn das Portfolio durch eine Partnerschaft mit Distributor Globe Flight um DJI Drohnentechnologie, um die Kunden auf dem Weg zur Digitalen Baustelle optimal begleiten zu können, heißt es seitens des Unternehmens.

Mit Smart Construction bietet Komatsu ein Lösungspaket, das die Unternehmensabläufe digital unterstützt und weiter voranbringt.

Durch die Umwandlung gesammelter, digitaler Daten in wertvolle Informationen hilft Smart Construction dabei, dass die Kunden Personal, Maschinen und Material noch besser und zielgenauer einsetzen können. So können die Arbeitsabläufe optimiert werden.

Die von Smart Construction zur Verfügung gestellte neue Plattform ermögliche es dem Kunden, verschiedene, bereits bestehende Systeme und auch Applikationen zu implementieren und sein Geschäft auch weiterhin mit Mischflotten an Baumaschinen erfolgreich zu betreiben.

Viele Komatsu-Maschinen, die bereits heute ab Werk mit dem Intelligent Machine Control-System (iMC) verkauft werden, nehmen bei den Themen Präzision und Autonomie eine Vorreiterrolle ein. Zusätzlich biete Komatsu ein eigenes 3D-System (3D-Machine Guidance) an, welches herstellerunabhängig aufgebaut werden kann.

Mit Smart Construction können Unternehmen vom Schreibtisch aus die gesammelten, hochpräzisen Gelände- und Maschinendaten ihrer Baustelle in Echtzeit einsehen und der Fortschritt der Arbeiten visualisiert werden. Baustelleninformationen und Vergleichsdaten können mit allen Beteiligten geteilt werden.

"Kuhn Baumaschinen Deutschland hat den Anspruch, seine Kunden auf dem Weg zur Digitalen Baustelle bestmöglich zu begleiten – von der Ausschreibung über die Bauphase bis hin zur Endabrechnung.

Dazu gehören Einsatzberatung, Vermessung, Datenaufbereitung, Maschinensteuerung und ebenfalls Baumaschinen mit integrierter Steuerung, Technischer Support und Training. Smart Construction und Drohnentechnologie hilft uns, für unsere Kundinnen und Kunden dahingehend ein stärkerer Partner zu sein", erklärt Friedrich Mozelt, Geschäftsführer von Kuhn Baumaschinen Deutschland.

Das ist auch der Grund, weshalb das Portfolio um Drohnentechnologie von DJI erweitert wurde, so das Unternehmen. Die Geschwindigkeit und Genauigkeit, mit der die entsprechenden Bauunternehmen ihre Daten mit Hilfe der Kameradrohnen von DJI erheben können, helfe enorm dabei, alle Abläufe noch erheblich effizienter zu gestalten. Der Einsatz von DJI Drohnen soll eine Sichtprüfung der Baustelle aus der Vogelperspektive in nur einem Bruchteil der Zeit, die bisher dafür benötigt wurde, ermöglichen.

In Zusammenhang mit den eingesetzten Drohnen können Bauunternehmen über das "Smart Construction Dashboard" eine tägliche Fortschrittskontrolle durchführen. Die moderne und optimierte Vermessung lasse sich mit den Drohnen des neuen Partners leicht in den täglichen Arbeitsablauf integrieren. So wird es nach Unternehmensangaben leicht den Überblick zu behalten, während beispielsweise mehrere Baustellen verwaltet werden.

Das Dashboard liefert alle Informationen zu Erdbewegungen und ermöglicht so eine permanente Überprüfung des Abtrages und Auftrages. Der Einsatz von DJI Drohnen erhöht somit auch die Rentabilität von Baustellen, verspricht das Unternehmen