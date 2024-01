Mit dem Schnelllauftor EFA-SRT MS Performance bietet Efaflex laut eigener Aussage Maschinenschutz auf hohem Niveau. Foto: Efaflex

Mit dem Schnelllauftor EFA-SRT MS Performance bietet Efaflex laut eigener Aussage Maschinenschutz auf hohem Niveau – und noch ein wenig mehr.

"Als bewegliche trennende Schutzeinrichtung ist das EFA-SRT MS Performance passgenau auf die Bedürfnisse der Industrie zugeschnitten", erläutert Lukas Meyer, Leiter des Produktmanagements bei Efaflex. Zum einen erlauben die schnellen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten von bis zu 2 m/s einen konstanten Produktionsablauf. Zum anderen erreicht das Tor in Sachen Lebensdauer eine neue Bestmarke in der Branche. "Beim EFA-SRT MS Performance sind pro Jahr bis zu eine Million Lastwechsel durchführbar", erläutert Meyer und weiter: "so viel schafft kein anderes Tor mit vergleichbaren Eigenschaften." Dadurch lassen sich Standzeiten effektiv minimieren und reibungslose Betriebsabläufe langfristig sicherstellen.

Zusätzlich ist das EFA-SRT MS Performance laut Unternehmen für einen Lebenszyklus von zwölf Jahren ausgelegt. Diese Leistungsfähigkeit habe einen guten Grund: Die Efaflex typische, optimierte Konstruktion verbindet durchdachtes Design mit erstklassiger Verarbeitungs- und Komponentenqualität.

Es sind Durchfahrtsbreiten von 750 bis 3500 mm sowie Gesamtöffnungshöhen von 750 bis 3500 mm problemlos möglich, was das EFA-SRT MS Performance in unterschiedlichsten Anwendungsszenarien zu einer vorteilhaften Wahl macht, betont das Unternehmen. Mit einer optionalen Zargenverlängerung sei sogar eine Öffnungshöhe von 4000 mm möglich.

In 45-Grad-Schritten

Die Anpassungsfähigkeit ist die zweite große Stärke des EFA-SRT MS Performance, wie Meyer weiß: "Das Tor lässt sich enorm flexibel für spezifische Bedürfnisse und Anforderungen konfigurieren. So wird auch eine große Bandbreite an Individualisierung möglich." Der Clou dabei seien die eigens neu entwickelten Zargen aus Aluminiumstrangpressprofilen. Diese erlauben, Anbauteile wie Drucktaster oder mitgelieferte Zaunanbindungen stufenlos in der gewünschten Höhe anzubringen, verspricht der Hersteller. Bis zu vier Endschalter können auf Wunsch in die Zargen eingebunden werden, wobei die integrierten Kabelkanäle Übersichtlichkeit und eine saubere Kabeltrennung ermöglichen.

Eine weitere Neuheit ist der Antrieb, welcher nicht nur leistungsstark, sondern auch in 45-Grad-Schritten drehbar ist. Dadurch lässt sich das EFA-SRT MS Performance zusätzlich an seine Einsatzumgebung anpassen. Und auch was den Torbehang angeht, bietet das Tor Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration: Verfügbar ist sowohl eine transparente Variante aus flexiblem PVC mit farbigen Warnstreifen als auch eine Version aus querstabilem Gewebe in verschiedenen Farben mit oder ohne Sichtfenster.

Maschinenschutztore sollen Maschinen und Geräte, aber vor allem Menschen schützen. Um hohe Sicherheit für Personen an Anlagen und Maschinen zu gewährleisten, ist das Tor standardmäßig mit einem Torlinien- beziehungsweise Sicherheits-Lichtgitter ausgestattet. Darüber hinaus ist auch die Head-Safe-Option möglich. Erkennt einer dieser Mechanismen Menschen oder Hindernisse in der Schließebene, stoppt das Tor sofort, versichert der Hersteller. Außerdem lassen sich die transparenten Zargendeckel mit einer LED-Leiste aufrüsten, die eine zusätzliche Ampelfunktion ermöglicht.

Außerdem machen seine Robustheit und Produktlebensdauer das EFA-SRT MS Performance zu einer langfristig sicheren Lösung im industriellen und gewerblichen Bereich – schließlich sind so Störungen und die damit einhergehenden Risiken unwahrscheinlicher. Die hohe Zuverlässigkeit und funktionale Sicherheit zeige sich außerdem in der vollständigen Zertifizierung auf Performance Level "d". Darüber hinaus ist das Maschinenschutztor EG-baumustergeprüft nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und vom Prüflabor ift Rosenheim zertifiziert.

Selbstmontage möglich

Ein weiterer Vorteil des EFA-SRT MS Performance ist laut Unternehmen: Das Tor ist aufgrund qualitativer Fertigung äußerst wartungsarm. Zusätzlich erleichtern die aufklappbare Verblendung sowie abnehmbare Kabelabdeckungen die grundsätzliche Instandhaltung und Serviceeingriffe, falls diese doch einmal nötig sein sollten. Die transparenten Zargendeckel ermöglichen eine einfache Sichtprüfung. Details wie diese trügen zusätzlich dazu bei, dass das Tor über lange Zeit verlässlich funktioniert.

Ein weiterer Vorteil sei, dass die Kunden das Tor selbst montieren können. Dies ist sowohl als Wandmontage aber auch in der freistehenden Version möglich. Dazu liefert Efaflex das Tor mit Aufbauanleitung sowie allem benötigten Montagematerial. "Mit dem EFA-SRT MS Performance gehen wir auf konkrete Kundenwünsche ein und bieten daher auch die Selbstmontage an", erläutert Meyer.

Efaflex stellt dabei sicher, dass auch bei der Selbstmontage hohen Standards hinsichtlich Sicherheit und Funktionalität eingehalten werden. Die Kunden profitieren dabei mehrfach: einerseits von niedrigeren Anschaffungskosten aufgrund des eigenständigen Aufbaus. Andererseits kann das Tor durch die Selbstmontage deutlich schneller in Betrieb genommen werden. Zudem ist es nicht notwendig ein separates Montage-Fahrzeug loszuschicken, wodurch CO2-Emmissionen eingespart werden. Meyer fasst zusammen: "Durch die vielen Möglichkeiten zur Individualisierung können Anwender exakt die Lösung einsetzen, die in ihrer individuellen Situation die meisten Vorteile bringt – und rundum von der Effizienz, Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit des EFA-SRT MS Performance profitieren."