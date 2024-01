Der XF 450 wurde mit dem Drivers Choice Award für seinen herausragenden Fahrerkomfort ausgezeichnet, berichtet DAF. Foto: DAF

Frechen (ABZ). – Nach den prestigeträchtigen Titeln als International Truck of the Year 2022 und 2023 für die neuen Modelle XD, XF, XG und XG+ hat DAF nun eine Reihe weiterer wichtiger Auszeichnungen erhalten. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde vor allem die Nachhaltigkeit prämiert.

2023 wird bei DAF als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem das Unternehmen für seine Fahrzeugeffizienz eine Auszeichnung nach der anderen erhalten hat.

Nach einem umfassenden Mehrfach-Test wurde der DAF XF 450 der neuen Generation von den deutschen Fachzeitschriften VerkehrsRundschau und Trucker aufgrund seines branchenführenden niedrigen Kraftstoffverbrauchs und der geringen CO2-Emissionen zum Green Truck 2023 gekürt.

Wie DAF weiter berichtet, folgte auf diesen Test zeitnah der Vergleichstest im Rahmen der European Truck Challenge, der von der deutschen Fachzeitschrift Truck & Trailer Welt durchgeführt wurde, in dem der XF 450 erneut den niedrigsten kombinierten Kraftstoff- und AdBlue-Verbrauch und die geringsten Betriebskosten aufweisen konnte. Zusätzlich hierzu wurde der XF 450 mit dem Drivers Choice Award für seinen herausragenden Fahrerkomfort ausgezeichnet, berichtet DAF.

Im vergangenen Monat erhielt derXF 450 zudem den Europäischen Transportpreis für Nachhaltigkeit 2024 der deutschen Fachzeitschrift Transport als weitere Bestätigung der Effizienz der DAF-Lkw der neuen Generation.

Unterschiedliche Varianten



Um diese Liste von Auszeichnungen zu feiern, führt DAF eine Efficiency Champion-Serie seiner XD-, XF-, XG- und XG+-Lkw der neuen Generation ein. Die Lkw sind sowohl mit PACCAR MX-11- als auch mit PACCAR MX-13-Motoren und in verschiedenen Fahrerhausvarianten erhältlich. Jeder Efficiency Champion wird serienmäßig mit einer umfassenden Palette an kraftstoffsparenden Funktionen ausgestattet sein, darunter das DAF-Digital-Vision-System (Kameras anstelle von Spiegeln) und ein vollständig aerodynamisches Paket mit Spoilern, Verkleidungen, Fendern und einer speziellen Grundplatte mit einer Luftleitung, die auf optimale Effizienz ausgelegt ist. Der Efficiency Champion verfügt außerdem über Reifen mit geringem Rollwiderstand, Predictive Cruise Control als Standard sowie die leistungsstarke PACCAR MX-Motorbremse.

Zusammen mit seinem extrem geringen Gewicht und den fortschrittlichen Bordsystemen wie dem adaptiven Tempomaten setzt der Efficiency Champion so neue Maßstäbe bei der Transporteffizienz.

Die Effizienz wird noch weiter optimiert durch eine neue Generation von Motorsoftware, welche auch als Update für alle bereits ausgelieferten DAF-Fahrzeuge der neuen Generation verfügbar ist.

Die neue Software garantiert, so verspricht DAF, nicht nur einen ruhigen und ausgewogenen Motorbetrieb, sondern ist auch ausgelegt auf zukünftige Erweiterungen der Online-Plattform für das Flottenmanagement von DAF für eine einfachere vorausschauende Instandhaltung. So steht der Lkw in ständigem Kontakt mit der Zentrale und dem DAF-Partner, sodass er proaktive oder (bei Bedarf) vorbeugende Wartungsarbeiten empfehlen kann, um eine maximale Fahrzeugverfügbarkeit zu gewährleisten.

Optimaler Wirkungsgrad



Durch den optimalen Wirkungsgrad und die geringen CO2-Emissionen des Efficiency Champion können diese Fahrzeuge bis zu sechs Jahre lang in die CO2-Emissionsklasse III eingestuft werden. Damit gelten für sie die günstigsten deutschen Mautgebühren für Fahrzeuge mit herkömmlichem Antriebsstrang. Dies kann zu Mautersparnissen von bis zu 1,6 Cent pro Kilometer führen.

Die DAF XD, XF, XG und XG+ Efficiency Champions sind zudem vollständig für den Betrieb mit dem hydrierten Pflanzenöl HVO ausgestattet. Diese neueste Generation von Biokraftstoffen kann CO2-Emissionen um bis zu 90 % senken und trägt wesentlich zu einer besseren CO2-Bilanz der DAF-Fahrzeuge der neuen Generation bei.

Kunden, die einen neuen DAF XD, XF, XG oder XG+ Efficiency Champion bestellen, werden ihren Lkw 2024 erhalten. Das bedeutet automatisch, dass die erweiterten Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), die den Fahrer unterstützen sollen, standardmäßig zur Verfügung stehen werden, einschließlich der jüngsten Versionen des Advanced Emergency Braking System (Notbremsassistenten), des Drive-off Assist (Anfahr-Assistenten), des DAF Side & Turn Assist (DAF-Seiten- und Abbiegeassistenten), der Speed Limit Recognition (Geschwindigkeitsbegrenzungserkennung) und des Lane Departure Warning System (Spurhalteassistenten).