Der Nachhaltigkeitsbericht auf Basis des Geschäftsjahres 2021 zeige, wie der Baustoffhersteller seiner ökonomischen, ökologischen und sozialen Verantwortung gerecht wird. Er berichtet laut Holcim den aktuellen Leistungsstand hinsichtlich der vier strategischen Nachhaltigkeitspfeiler Klima und Energie, Kreislaufwirtschaft, Umwelt sowie Mitarbeitende und Gesellschaft.

"Die Anforderungen an Holcim wachsen in rasender Geschwindigkeit: seitens der Branche, aber auch seitens der Gesellschaft", erklärt Thorsten Hahn, CEO der Holcim Deutschland GmbH. "Wir nehmen diese Herausforderungen an und erkennen sie als Chancen. Denn wir möchten die neue Art zu bauen an der Spitze mitgestalten – mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation."

Der Nachhaltigkeitsbericht umfasst ihm zufolge die Segmente Zement und Bindemittel, Gesteinskörnungen, Transportbeton sowie Produkte und Lösungen und zeigt konzentriert auf insgesamt 60 Seiten, wie die Holcim Deutschland Gruppe mit den Herausforderungen umgeht.

Im Fokus stehen dabei die Themen Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung sowie verschiedene Ansätze zur Dekarbonisierung der Zementindustrie. Zudem sind die Themen Umweltschutz und Schutz der Artenvielfalt wichtige Handlungsfelder, über die detailliert berichtet wird.

Als Teil des Holcim Konzerns ist die Holcim Deutschland Gruppe in die globalen Aktivitäten des Konzerns im Bereich Nachhaltigkeit eingebunden. Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 wurde in Übereinstimmung mit den GRI-Standards: "Kern"-Option erstellt, teilen die Verantwortlichen mit.