Düsseldorf (ABZ). – Der deutschlandweit tätige Wohnentwickler Instone Real Estate hat kürzlich laut eigenen Angaben das zentral gelegene Wohnquartier "Niederkasseler Lohweg" in Düsseldorf-Lörick fertiggestellt und schlüsselfertig an die Bonner Wohnbau GmbH übergeben.

Das Neubauprojekt umfasst 221 Mietwohnungen – davon sind 50 öffentlich gefördert und 40 preisgedämpft. Ebenso beinhaltet es eine zweigruppige Kita und 151 Tiefgaragenstellplätze.

Anna Rzymelka, Leiterin der Niederlassung Nordrhein-Westfalen bei Instone Real Estate: "Da ich das Projekt von Beginn an bis zur Fertigstellung betreuen durfte, erfreut mich das Erreichen dieses Meilensteins ganz besonders. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf, der Wohnbau und allen an der Planung und am Bau Beteiligten haben wir das Projekt termingerecht umsetzen können. Zudem unterstreicht die planmäßige Übergabe unsere stabile Marktposition in diesen herausfordernden Zeiten." Das Projekt "Niederkasseler Lohweg" sei nach dem Mehrgenerationenprojekt "Schumanns Höhe" in Bonn bereits die zweite erfolgreich abgeschlossene Kooperation zwischen Instone und der Wohnbau GmbH.

Jens Bräutigam, Geschäftsführer der Wohnbau GmbH: "Mit dem Erwerb des Neubauprojekts vor dem Baubeginn im Jahr 2019 haben wir unser Engagement im Raum Düsseldorf bekräftigt. Wir freuen uns sehr, die neuen Wohnungen nun an unsere Mieter übergeben und damit den angespannten Düsseldorfer Wohnungsmarkt unterstützen zu können." Er fügt hinzu: "Die Vermietung läuft sehr erfolgreich. Für die 50 öffentlich geförderten Wohnungen haben wir Vollvermietung erreicht. Weitere 116 von 131 freifinanzierten Wohnungen sowie 50 Prozent der preisgedämpften Wohnungen sind vermietet und bereits an die neuen Mieter übergeben."

Auf dem rund 8150 m² großen Grundstück in unmittelbarer Nähe zur U-Bahnstation "Am Seestern" sind drei langgestreckte Bauteile und ein markanter 19-geschossiger Wohnturm rund um einen begrünten Quartiersplatz mit Kinderspielflächen entstanden. Das Thema Nachhaltigkeit, auch im Hinblick sozialer Aspekte, spiele eine große Rolle. Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme. Die begrünten Dächer dienen der Regenrückhaltung. Aussparungen in der Tiefgarage ermöglichen das Pflanzen großkroniger Bäume. Zudem wurden Fledermausquartiere und Nisthilfen für Mauersegler angelegt, um den Tieren einen adäquaten Lebensraum zu bieten. Entsprechend den Vorgaben aus dem Handlungskonzept Wohnen der Landeshauptstadt Düsseldorf wurden insgesamt 40 % der Wohneinheiten im öffentlich geförderten und preisgedämpften Mietwohnungsbau realisiert. Sämtliche Wohneinheiten sind barrierefrei und zum Teil rollstuhlgerecht gebaut worden. Die Entwicklung des Quartiers wurde durch das Flächenrecycling eines ehemaligen Bürostandortes ermöglicht, welcher nach intensiver Prüfung der bestehenden Bausubstanz keiner neuen Nutzung zugeführt werden konnte.