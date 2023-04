Zur Eröffnung präsentierte Kiesel den Besuchern seine Produkte und beantwortete Fragen zu den Dienstleistungen. Foto: Kiesel

"Mit unserer direkten Anbindung an die Autobahn 7 sind wir in Nordhessen perfekt positioniert. Von hier aus erreichen wir unsere Kunden jederzeit, auch dann, wenn es akut ist. Wir stehen unseren Kunden zur Seite und das in über zehn Branchen. Mit den zahlreichen Herstellern für Maschinen, Schnellwechsler, Anbaugeräte und digitalen Assistenzsystemen können wir Prozesse kontinuierlich optimieren. Ein Thema, das in unserer Branche immer wichtiger wird", so Sascha Fischer, Geschäftsführer Vertrieb der Kiesel Mitte GmbH. "Mehr als elf Mitarbeiter arbeiten heute am Standort im Vertrieb, Service, Miete und Verwaltung", erklärt Bastian També kaufmännischer Geschäftsführer der Kiesel Mitte GmbH. "Unser Netzwerk bauen wir kontinuierlich aus – mit unseren Kunden, wie auch Partnern und Dienstleistern."

Kiesel Mitte ist eine von fünf deutschen Regionalgesellschaften innerhalb der Kiesel-Gruppe. Maximilian Schmidt, Geschäftsführer der Kiesel GmbH: "Für uns steht der Kunde bei allem, was wir tun im Mittelpunkt. Unsere Kunden können uns schnell erreichen: egal, ob es um den Verkauf, die Miete oder den Service geht."

Beim Tag der offenen Tür nutzten dann viele Bürger aus der Region wie auch Kunden und Geschäftspartner den Blick hinter die Kulissen der Kiesel Niederlassung. Auf dem Betriebshof wurden Maschinen mit den entsprechenden Anbaugeräten präsentiert und zahlreiche Fragen rund um die Themen Miete, Service und Vertrieb beantwortet.