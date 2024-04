Auto Center Pfuhl GmbH aus Bitterfeld baut 400 m², 6 m hoch, Pultdachhalle als isolierte Stahlsystemhalle mit Hacobau GmbH.

Die Systembauweise der Stahlhallen von Hacobau sowie der große Bestand baugleicher Teile tragen dazu bei, dass die Lagerhallen schnell und zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis realisieren werden können, versichert Hacobau.

Zu den günstigen Preisen tragen laut Unternehmen nicht nur die Nutzung von Systembauteilen bei, sondern auch ein hohes Einkaufsvolumen bei den Zulieferern, eine schlanke und effektive Verwaltung und Auftragsbearbeitung sowie erfahrene Montageteams, die schnell und sauber montieren. Alle Systemhallen sollen mit einer umfangreichen Auswahl an Ausstattungen erhältlich sein. Dazu zählen unter anderem Dachrinnen, Personaltüren, Rolltore, Sektionaltore oder Schnelllauf Tore, Lichtkuppeln, Fenstersysteme, Schaufensteranlagen und vieles mehr.

Der Kunde bestimme, wie die Hallenfassade gestaltet wird, welche Farben Dach und Wände bekommen, profitiere in der Beratung von vielen gestalterischen und technischen Möglichkeiten.

Alle Gewerbehallen und Industriehallen von Hacobau können auf Wunsch, so das Unternehmen, mit Zusatzlasten wie beispielsweise Krananlagen, Begrünungen, Fotovoltaik und Solaranlagen erstellt werden. Hacobau verfüge über langjährig beschäftigte, erfahrenen Montageteams, die spezialisiert sind für die Montage der Stahlhallen sowie Hochregale und Regalanlagen.

Das Unternehmen berate seine Kunden kostenfrei vor Ort und plane und gestalte Lagerhallen individuell im Dialog mit den Kunden – preiswert als individualisierter Systembau. Als mittelständisches, Inhaber geführtes Unternehmen kümmern sich die Mitarbeiter laut eigener Angabe mit persönlichem Einsatz und bieten den Kunden faire und günstige Preise mit Festpreisgarantie.

Die Gewerbehallen und Industriehallen werden oft durch einen Lagerbereich ergänzt. Regale und Regalanlagen in unterschiedlichen Ausführungen kann Hacobau dem eigenen Bekunden nach zu günstigen Industriepreisen mitliefern und nach der Hallenmontage in einem "Abwasch" preiswert montieren. Preiswert direkt ab Hersteller, TÜV-geprüft und zertifiziert, zu 100 % Made in Germany, versichert das Unternehmen. Als mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen wisse Hacobau laut eigener Aussage wie wichtig für Kunde die individuelle und fachkundige Betreuung ist. Jede Baumaßnahme bedürfe trotz des Einsatzes von Systembauteilen ein hohes Maß an Individualität.