Weißenhorn (ABZ). – Peri nutzt die Fachmesse DACH+HOLZ in Köln in diesem Jahr, um den PERI-UP-Gerüstbaukasten zu präsentieren. Dabei handelt es sich um ein Gerüstsystem, das sich laut Hersteller für nahezu alle Anwendungen eignet. Im Fokus steht die innovative und flexible Stielbauweise mit dem Easy Stiel, der Einrüstungen durch seine Vorteile einfach, sicher und wirtschaftlich machen soll.

Anfang Juli präsentiert Peri auf der DACH+HOLZ-Messe in Köln den PERI-UP-Gerüstbaukasten. Foto: Peri Deutschland

Darüber hinaus bietet Peri zukunftsorientierten Gerüstbau- und Handwerksbetrieben individuell zugeschnittene Lösungen für einen einfachen Systemwechsel an. Der Gerüstbaukasten vereint nach Aussage des Unternehmens die Vorteile eines Rahmen- und Modulgerüsts in einem integralen Baukasten.

Die PERI-UP-Baukastenteile sind untereinander kompatibel und flexibel zu kombinieren. Eine effiziente und damit wirtschaftliche Ausführung der Gerüstbauarbeiten hängt wesentlich von der Anzahl der Teile ab.

Mit dem Gerüstbaukasten steht ein Gerüstsystem zur Verfügung, dem es gelingt, mit weniger als 500 Einzelbauteilen eine überzeugende Funktionsvielfalt zu bieten.

Egal, ob Arbeits-, Fassaden-, Schutz- oder Traggerüst – PERI UP deckt die gängigen Anwendungsbereiche der Gerüsttechnik mit einem einzigen System ab, versichert der Hersteller.

Dadurch besteht die Möglichkeit, auf Veränderungen im Bauablauf ohne Systemwechsel schnell reagieren zu können. Seit mehreren Jahren bietet Peri mit dem Easy Stiel eine weitere passende Lösung für nahezu jede Fassade.

Peri bietet zukunftsorientierten Gerüstbau- und Handwerksbetrieben individuell zugeschnittene Lösungen für einen einfachen Systemwechsel. Foto: Peri Deutschland

Durch den integrierten Gerüstknoten am Stiel und die Diagonalaufnahmen, an denen sich Riegel, Konsolen und Diagonalen nahezu werkzeuglos und kupplungsfrei anschließen lassen, geht die Montage des Gerüsts mühelos und schnell von der Hand. Wie bei seinen Gerüstlösungen üblich, hat der Hersteller auch beim Fassadengerüst in Stielbauweise für ein Plus an Sicherheit gesorgt. Die in das Gerüstsystem integrierte vorlaufende Geländermontage gewährleistet eine hohe Sicherheit und die Einhaltung der TRBS 2121-1 – schon während des Aufbaus auf der Baustelle.

Die Gerüstmonteure sind beim Betreten der nächsthöheren Gerüstlage durch das bereits montierte Geländer gesichert, ohne Zusatzbauteile und damit ohne zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand. Auch der Treppenaufgang folgt durch die vorlaufenden Treppengeländer diesem Prinzip.

Darüber hinaus können Gerüstmonteure mit den leichten Bauteilen beim Auf- und Abbau Kraft sparen, denn unter den Stahl-Fassadengerüsten ist das PERI-UP-Fassadengerüst ein Leichtgewicht. So wiegt der Easy Stiel beispielsweise nur 7,2 kg und der Horizontalriegel in 67 cm Länge nur 2,4 kg.

Beim PERI-UP-Gerüstbaukasten kann die systemintegrierte vorlaufende Geländermontage einfach mit dem Easy Stiel ausgeführt werden – sowohl außen als auch innen. Foto: Peri Deutschland

Auch beim Transport kann sich das geringe Bauteilgewicht vorteilhaft bemerkbar machen – durch weniger Kraftstoffverbrauch und einer besseren Auslastung der Transportfahrzeuge, erläutert das Unternehmen. Hier stellt der Easy Stiel zusätzlich seine logistischen Vorzüge unter Beweis: Da für ein Fassadengerüst in Stielbauweise keine sperrigen Rahmen erforderlich sind, können die Bauteile ohne große Leerräume gestapelt und der Freiraum für weiteres Material genutzt werden.

Gerüstbau- und Handwerksfirmen sind mit dem Easy Stiel daher in der Lage, Paletten und Fuhrpark beim Transport optimal auszulasten.

Mit der elektrischen Seilwinde, dem Schwenkarm und einer eigens für das PERI-UP-System konzipierten Schenkarmhalterung des Gerüstaufzugsherstellers Geda erweitert Peri das Zubehörportfolio des Gerüstbaukastens und vereinfacht damit den Transport von Bauteilen am Gerüst.

Insbesondere die neue Schwenkarmhalterung bietet nach Aussage des Herstellers einen echten Mehrwert für die Baustelle. Denn diese kann in den PERI-UP-Gerüstknoten eingehängt werden. Das erspart eine Kupplung und daher erfolgt die Montage mit wenigen Handgriffen.

Außerdem kann das Material durch eine höher gelegene Position komfortabel und ergonomisch über den Seitenschutz eingeholt werden. Für ihr vorhandenes Gebrauchtmaterial stellt Peri seinen Kunden mit dem Tochterunternehmen schaltec einen zuverlässigen Partner zur Seite.

Zusammen mit dem entsprechenden Peri-Fachberater vor Ort kümmert sich schaltec um die individuellen Anforderungen sowohl für Bestandskunden als auch für Handwerks- und Gerüstbauunternehmen, die einen Systemwechsel anstreben. Über das Geräte- und Leistungsportfolio von Peri können Interessierte sich auf der DACH+Holz am Stand 8.409 in Halle 8 informieren.