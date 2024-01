Ein 880 EQ im Einsatz beim bekannten Metallrecyclingkonzern EMR in den Niederlanden. Die Maschine hat aufgrund ihrer Leistung und Vielseitigkeit in verschiedenen Ländern große Beachtung gefunden, wie der Hersteller Sennebogen berichtet. Foto: Sennebogen

Nun verabschiedet sich das Erfolgsmodell dem Unternehmen zufolge aus dem Sennebogen-Produktportfolio und wird durch seinen Nachfolger, den 885 G, mit Technologie der neuesten Generation abgelöst.

Den ersten 880 EQ hatte Sennebogen über den Vertriebspartner Forsen Machinery Services & Trading Inc. 2007 in die Türkei geliefert. Auch der Letzte seiner Art wird seinen Arbeitsplatz am Hafen von Iskenderun finden. Eingesetzt wird die Maschine künftig für den Hafenumschlag bei einem der größten und langjährigsten Kunden in der Türkei, der Diler Holding, die bereits seit vielen Jahren Balance Umschlagmaschinen im Einsatz hat. Bis zu 50.000 Betriebsstunden sind die beliebten EQ-Modelle bereits in Gebrauch. Neben der Türkei als einem der wichtigsten Märkte für Balance Umschlagmaschinen wurden viele Exemplare nach Kanada, USA, Indien, Finnland oder auch nach Australien und die Arabischen Emirate ausgeliefert.

"Mit dem 880 EQ haben wir ganz neue Märkte und Applikationen für uns erschlossen und viele Kunden sehr glücklich gemacht", so Gesellschafter Erich Sennebogen. Erst kürzlich sei ein neuer 880 EQ bei einem der weltweit führenden Metallrecyclingkonzerne, EMR in Rotterdam, in den Einsatz gegangen. Auch hier werde seit vielen Jahren auf das bewährte Balance-Umschlagkonzept gesetzt. Platzleiter Edwin van der Heiden bestätigt: "Mit den Balance-Umschlagmaschinen be- und entladen wir vor allem Schiffe mit größerem Tiefgang, was mit anderen Maschinen bisher nicht gut funktioniert hat."

Ein großes Mitarbeiter-Team hat den 880 EQ von der Produktion bis hin zum Vertrieb über Jahre begleitet und sich vor der Verladung vom Letzten seiner Art verabschiedet. Foto: Sennebogen

Die Balance-Umschlagmaschine 880 EQwar eine der ersten Maschinen, die in dieser Größenordnung gebaut wurde. Das spezielle Balance-Konzept erzielte Reichweiten von bis zu 35 m, die vorher nicht möglich waren, wodurch viele neue Applikationen erschlossen werden konnten.

"Für uns war und ist der 880 EQ ein technologischer Meilenstein, der die gesamte Umschlagbranche bedeutend verändert hat", erklärt Erich Sennebogen. Ausgelegt auf den Dauerbetrieb und optimiert auf Energieeffizienz und Leistung entwickelte das Unternehmen das Balance-Umschlagmaschinen-Konzept mit dem Ziel, bei mittlerer Stellung der Ausrüstung die Maschine im Gleichgewicht zu platzieren. "Gerade das Thema Kraftstoffeinsparung ist ein entscheidendes Argument für Balancer. Einige Kunden erreichten Dieseleinsparungen um rund die Hälfte im Vergleich zu bisherigen Maschinen."

"Der 880 EQ hat sich nicht nur bei unseren Kunden großer Beliebtheit erfreut. Auch im Werk wurden solche Maschinenaufträge immer gerne gesehen. Für uns gab es beim 880 EQ wenig Betreuungsaufwand und nie ernsthafte Probleme", so Ali Gülyaz, Konstrukteur für Großmaschinen.

Der neue 885 G, welcher im Oktober 2022 erstmals auf der bauma präsentiert wurde, ist das Nachfolgeprodukt für den bewährten 880 EQ und ergänzt damit das Portfolio im Bereich der Hafenumschlagbagger. Ausgestattet mit dem Energierückgewinnungssystem Green Hybrid arbeitet diese Maschine besonders effizient und sparsam und erzielt dabei ebenso hohe Kraftstoffeinsparungen, verspricht Sennebogen. Mit einer Reichweite von bis zu 38 m können besonders herausfordernde Einsätze im Hafenumschlag mühelos erledigt werden, verspricht Sennebogen.