Im Verkehrswegebau agieren wir im bayerischen Raum aus Österreich, genauer gesagt aus Salzburg und Tirol, heraus. Hier werden wir uns in Zukunft noch weiter verstärken. Im Norden und in Mitteldeutschland agieren wir ebenfalls unter der Marke Oevermann. Mit den Firmen Franki und Stump sind wir zudem in ganz Deutschland im Spezialtiefbau ebenso mit unserem Industriebau.

Im Ergebnis haben wir jetzt eine Region Süd, eine Region Ost sowie eine Region Nord mit Sitz in Hamburg. Unsere Hochbauaktivitäten in Frankfurt und Düsseldorf haben wir zudem in unser Tochterunternehmen Oevermann eingebracht, das neben seinen Hochbauaktivitäten im Raum Münster-Osnabrück nun auch das Rhein-Main-Gebiet abdeckt.

Strauss: Für uns gilt ganz klar: Ertrag vor Umsatz. Durch unser schnelles Wachstum haben wir in der Vergangenheit nicht immer zu den glücklichsten Baustellen gegriffen. Zudem haben wir die Größe Deutschlands zu Beginn ein wenig unterschätzt. Wir mussten u. a. lernen, dass man bspw. nicht so einfach jederzeit von München nach Hamburg fahren kann, wie wir uns das vorgestellt haben. Darauf haben wir jedoch 2017 richtig reagiert, indem wir unsere ganzen Hochbauaktivitäten in regionale Einheiten gegliedert haben. D. h.: regionales Management, regionale Kunden, regionale Subunternehmer – sprich: ein gutes Netzwerk!

Strauss: Deutschland ist für uns der zweitgrößte Markt. Wir sind in Deutschland bereits in vielen Bereichen tätig: im Hochbau, Ingenieurbau, Verkehrswegebau sowie im Spezialtiefbau und im Sanierungsbereich. Hinzu kommen der Porr Industriebau oder Firmen wie die BBGS, die sich auf bestimmte Nischen im Hochbau, wie das Facility Management, spezialisiert haben. Auf dieser Basis erwirtschaftet die Porr in Deutschland aktuell rd. 1,25 Mrd. Euro Umsatz. Das entspricht unserer ursprünglichen Zielsetzung und auf diesem Niveau werden wir nun konsolidieren. Wir haben darüber hinaus noch einige Bereiche, mit denen wir Schritt für Schritt in Deutschland starten und wir werden auch weiterhin intelligent in diesem Markt wachsen.

Im Hochbau haben wir den Zenit aus meiner Sicht bereits überschritten. Hier wird es eine leichte Abschwächung geben. Das jedoch nicht aufgrund der Nachfrage, sondern weil bezahlbares Wohnen immer schwieriger darstellbar ist. Sollte es hier zusätzlich noch zu einer Zinserhöhung kommen, die aktuell noch nicht absehbar ist, dann wird die Bauleistung in diesem Bereich in der Zukunft wieder sinken.

Anders sieht es im Infrastrukturbau aus. Der Bundesverkehrswegeplan sieht für die kommenden zehn bis 15 Jahre enorme Anstrengungen zur Erneuerung von Straßen, Schiene und Wasserstraßen vor, für die zugleich auch ausreichend Budgetmittel zur Verfügung gestellt werden. Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem mehr und mehr ausschreibungsreife Projekte auf den Markt kommen, und diese Phase wird meiner Meinung nach auch unabhängig von der allgemeinen konjunkturellen Abschwächung noch die nächsten Jahre boomen.

Strauss: Wir bewerten die aktuelle Geschäftslage insgesamt als sehr positiv. Dennoch beobachten wir die Entwicklung sehr wachsam. Wir glauben, dass wir uns aktuell an einem Peak befinden, an dem die Situation etwas überhitzt ist. Insbesondere im Hoch- und Tiefbau sind viele Aufträge vorhanden, es fehlt jedoch an geeignetem Personal – sowohl beim Nachwuchs in den Bauunternehmen selbst als auch bei den Subunternehmen. Dieser Umstand erweist sich aus meiner Sicht aktuell als Bremsklotz für die gesamte Branche.

Ein weiteres Bauvorhaben, an dem Porr derzeit in Deutschland arbeitet, sind die "Bavaria Towers", ein neuer Hochhauskomplex in München, der aus drei Bürotürmen und einem Hotelturm bestehen wird.

ABZ: Sie sprachen vom Fachkräftemangel als Bremsklotz der Bauindustrie. Wie wirkt sich dieser auf Ihr Unternehmen aus und wie geht die Porr damit um?



Strauss: Der Fachkräftemangel erschwert für Unternehmen wie die Porr zunehmend die Zusammenarbeit mit Subunternehmern. Dass wir dem vielleicht etwas gelassener gegenüber stehen, liegt daran, dass wir als Baufirma großen Wert darauf legen, möglichst viel selbst zu bauen. Durch unser breites Dienstleistungsportfolio können wir viele Maßnahmen aus einer Hand abdecken. Da, wo wir das nicht können, setzen wir wiederum auf langfristige Kooperationspartner.



Andererseits müssen wir uns natürlich fragen, wo wir heute und in Zukunft geschulte Mitarbeiter herbekommen. Aus diesem Grund haben wir schon vor langer Zeit eine Porr Akademie aufgebaut, wo wir vom Lehrling bis zum Bauleiter selber schulen. Aktuell investieren wir über 5 Mio. Euro in einen Ausbildungscampus in Wien, wo wir gewerbliches Personal jeden Alters zusätzlich zur normalen Ausbildung noch einmal in Spezialbereichen – neue Techniken, EDV etc. – schulen können. Ein vergleichbares Programm gibt es ebenfalls bereits in Polen. Demnächst werden wir die Porr Akademie zudem nach Rumänien und schließlich auch nach Deutschland ausrollen.



In unserer Akademie in Polen haben wir bereits über 500 Menschen ausgebildet, die heute in Deutschland arbeiten. Durch Ansätze wie diese können wir etwas besser mit den derzeitigen Personalengpässen umgehen. Das alles ändert jedoch nichts an der generellen Problematik, die für die Bauindustrie zunehmend schwerer wiegt.



ABZ: Was sind die Gründe für diesen Mangel?



Strauss: Zum einen glaube ich, dass die Ausbildung bzw. das Studium im Bauwesen nicht einfach ist und zudem stark Männer-dominiert. Zum anderen bringt die Arbeit auf dem Bau ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich: wechselnde Einsatzorte, körperlich anspruchsvolle Arbeiten in der Regel unter freiem Himmel etc. Hier spielt eine Vielzahl an Faktoren hinein.



Zugleich war es für die Porr noch nie so leicht, Mitarbeitende zu finden. Leicht deshalb, weil die Porr eine sehr gute Arbeitgeberin ist. Wir haben u. a. eigene Versicherungen für unsere Mitarbeitenden, Gesundheitsvorsorge, wir sorgen für eine spezielle Förderung des Nachwuchses, wir haben zahlreiche Frauenförderprogramme und nicht zuletzt kümmern wir uns stark um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.



Ein Thema, dass uns ebenfalls hilft, ist die Digitalisierung. Durch sie wird das Arbeitsfeld Bau wieder zunehmend attraktiv für junge Menschen. Bei der Porr wird mittlerweile alles im BIM-Standard geplant. Hierfür halten wir eigene Planungskapazitäten vor, die sich von der Statik und Architektur über die Ausführungsplanung bis hin zur Haustechnik um alles kümmern, was geplant werden muss.Vieles findet heute in einer digitalen Welt statt. Auf der anderen Seite steht die reale Welt, in der man am Bau sehr genau sehen kann, was man tut. Daraus lässt sich wiederum eine große Befriedigung erzielen. Bauen ist und bleibt ein lokales Geschäft, für das der Mensch auch in Zukunft unerlässlich ist.



Unsere ganzen Digitalisierungsschritte finden deshalb nicht losgelöst, sondern um den Mitarbeiter herum statt. Hier geht es v. a. darum, Menschen miteinander zu vernetzen; Informationen in Echtzeit miteinander zu teilen und so richtige Entscheidungen zu treffen.