Beste Voraussetzung für eine umfassendes "Re-use after use" bietet das Verwaltungsgebäude der Agentur für Arbeit in Köln mit einer wiederverwendbaren Keramikfassade von Tonality. Foto: Tonality/Sven-Erik Tornow

Neben sortenreinem Rückbau und Verwertung geht es zunehmend um die Frage, wie Baustoffe auch nach der Nutzungsphase wieder sinnvoll eingesetzt werden können. Bisher gilt für die meisten Materialien nach dem Abriss eher Downcycling, also der Einsatz als Baustoff mit geringerer Qualität und Funktionalität.

Einen völlig anderen Ansatz verfolgt Tonality mit seinen keramischen Fassadenelementen: Re-use after use. Die mit dem von den Tonality-Keramikspezialisten entwickelten MCS-Verfahren hergestellten Fassadenelemente weisen nach Unternehmensangaben geradezu ideale Eigenschaften für die erneute Nutzung als Fassadenbekleidung nach dem Rückbau auf.

Schließlich sind die keramischen Elemente gegenüber üblichen Umwelteinflüssen wie saurer Regen, scharfe Reiniger, Industrieabluft oder aggressive Abwässer widerstandsfähig. Zudem ist die Tonality-Fassadenkeramik robust sowie kratz- und stoßfest.



Aufgrund ihrer produktspezifischen Eigenschaften sind keramische Elemente von Tonality laut dem Hersteller selbst am Ende einer Nutzungsphase quasi wie neu. Foto: Tonality/Sven-Erik Tornow

Durch hochwertige Rohstoffe, spezielle Aufbereitung und Sinterung sind die keramischen Elemente UV-beständig und ein Gebäudeleben lang farbecht. Aufgrund ihrer hohen Scherbendichte und der daraus resultierenden geringeren Wasseraufnahme reduziert die High-End-Keramik die Verschmutzung durch Moos und Algen, erklärt der Hersteller. In Verbindung mit dem integrierten und permanenten Graffitischutz sind keramische Elemente von Tonality selbst am Ende einer Nutzungsphase quasi wie neu.

Zudem lassen sich die High-End-Keramikelemente dank der intelligenten Haltesysteme zerstörungsfrei "ausbauen". Denn an der Fassade werden die Elemente weder verschraubt noch verklebt, sondern einfach in die Aluminium-Tragkonstruktion eingehoben und heruntergedrückt. Auf gleichem Wege lassen sich die Elemente wieder entnehmen und auch die Unterkonstruktion wieder zurückbauen. Damit sind sowohl die Haltekonstruktion als auch die keramischen Elemente an jeder passenden Außenwand wieder als hochwertige und dauerhaft beständige Bekleidung einsetzbar.

Mit Blick auf notwendige energetische oder brandschutztechnische Sanierungen bietet sich auch der erneute Einsatz an derselben Außenwand an. Dank des zerstörungsfreien Rückbaus lassen sich Anpassungen der Wärmedämmung entsprechend den aktuellen Anforderungen des GEG oder Verbesserungen des konstruktiven Brandschutzes ungehindert umsetzen. Abschließend werden das vorhandene Haltesystem an die Primär-UK montiert und die keramischen Elemente wieder eingehängt. Das spart Rohstoffe und Kosten, reduziert die Belastung für die Umwelt und ist überzeugend nachhaltig.

Beste Voraussetzung für eine umfassendes "Re-use after use" bietet das Verwaltungsgebäude der Agentur für Arbeit in Köln. Insgesamt 391 Module formen den fünf- bis sechsgeschossigen Verwaltungsbau für mehr als 600 Mitarbeitende. Erbaut wurde der gesamte Komplex in nur acht Monaten, inklusive der vorgehängten hinterlüfteten Fassade mit keramischen Elementen von Tonality. Am Ende der Nutzungsphase könnte der gesamte Bau zurückgebaut und an anderer Stelle komplett oder auch nur in Teilen wieder aufgebaut werden. Auch an diesem Beispiel zeigt sich, dass Tonality Fassadenkeramik im Vergleich zu vielen anderen Außenwandbekleidungen, insbesondere den mehrschichtigen und verklebten Fassadensystemen, nicht nur sortenrein rückbaubar, sondern auch in gleicher Funktion und Qualität wieder verwendbar ist. Damit ist die High-End-Keramik überaus ressourcenschonend und nachhaltig.