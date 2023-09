Recyclingbranche trifft sich zu Jahrestagung

Bonn (ABZ). – Produktivität, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit werden durch politische, wirtschaftliche und ökologische Krisen nachhaltig verändert. Die Transformation der Wirtschaft hat bereits begonnen. Neue Wege als Chancen erkennen, ist der Tenor des öffentlichen Teils der diesjährigen bvse-Jahrestagung am ersten Veranstaltungstag, informiert der Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse). Das H4 Hotel Leipzig ist in diesem Jahr Veranstaltungsort der bvse-Jahrestagung, die vom 26. bis 27. September 2023 stattfindet. Am Dienstag, 26. September, startet der öffentliche Teil, um 15:30 Uhr, mit der Begrüßung durch den bvse-Präsidenten Henry Forster. "Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung" ist anschließend das Thema des Persönlichkeits- und Managementtrainers Jörg Löhr. Der Bestsellerautor und Lehrbeauftragte der Universität Augsburg coacht und motiviert Spitzensportler, namhafte Großunternehmen sowie renommierte mittelständische Betriebe. Er teilt mit den Tagungsteilnehmern wirkungsvolle Techniken der Erfolgsplanung und verrät, welche Prinzipien entscheidend für den persönlichen Erfolg sind. Am 27. September geht es ab 09:30 Uhr mit internen Fachverbandssitzungen weiter. Die Veranstaltung endet um 15 Uhr.