AluDEK verspricht eine einfache Handhabung von Deckenschalungen. Foto: Ringer

Das AluDEK-System verbindet laut Ringer die Vorteile einer Element-Deckenschalung mit denen einer herkömmlichen Trägerschalung.



Es besteht aus drei Hauptkomponenten: dem 1,35 x 1,35 m großen Deckenschalungselement aus Aluminiumprofilen (1,82 m²) mit 12 mm Schalhaut beplankt, dem AluDEK-Kopf für alle Anwendungen (Rand-, Stoß- und Eckbereich) sowie 20-Kilonewton-Standard-Deckenstützen nach EN1065.

Das geringe Gewicht der Schalelemente von nur 16 kg/m² ermöglicht ein zügiges und sicheres Arbeiten vom Boden aus. Die Handhabung sei dabei denkbar einfach: Die Elemente werden oben an einer Seite in die AluDEK-Köpfe eingehängt, mit der Montagestange hochgeklappt und in den nächsten Kopf eingelegt. Kleinteilige Passbereiche an Stützen und Wänden werden flexibel mit den systemkompatiblen AL2000-Wandschalungselementen sowie Ausgleichsschienen und Schalplatten von Ringer aufgefüllt. So sei jeder Grundriss schnell realisierbar – bei Deckenstärken bis 35 cm ohne Zusatzunterstellung. Mit entsprechender Zusatzunterstellung können Anwender auch höhere Deckenstärken umsetzen. Auch das Ausschalen, Reinigen und Lagern erfolgt rasch und mit wenigen Handgriffen, verspricht das Unternehmen. Durch den schlanken Aufbau zähle das AluDEK-System auch in punko Transportvolumen zu den sparsamsten Modul-Deckensystemen. Das Institut für Zeitwirtschaft und Betriebsberatung Bau in Neu-Isenburg hat 18 Deckenschalungssysteme an unterschiedlichen Grundrissen und Raumhöhen bewertet und die Ergebnisse in seinem aktuellen Handbuch veröffentlicht. Bis auf eine Aufbauvariante, in der AluDEK ebenso schnell aufzubauen war wie das Produkt eines Mitbewerbers, habe sich das AluDEK-System in allen Kategorien als das schnellste erwiesen. Zu finden ist Ringer mit seinen Systemlösungen auf der bauma in Halle 3B.