Rudolf Hausladen ist neuer CEO der Beumer-Gruppe.Er folgt auf Dr. Christoph Beumer, der seit 2000 als geschäftsführender Gesellschafter das Unternehmens lenkte. Dr. Beumer wird laut Firmenangaben noch bis Ende des Jahres teil der Geschäftsführung bleiben und anschließend in den Beirat wechseln. Hausladen ist seit 2020 in Mitglied der Geschäftsführung und war bereits in leitenden Positionen bei unterschiedlichen Intralogistik-Anbietern tätig.

