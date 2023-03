Samie Barr hat den Posten als Chief Brand Officer bei Kohler angetreten. Sie bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung im Verkauf und Kundenkontakt bei rasch wachsenden Unternehmen mit und ist versiert in den Bereichen Marken- und Unternehmensstrategie, Tranformatorische Innovationen, Digitale Führung und Kreative Entwicklung. Vor ihrer Anstellung bei Kohler war Barr als Senior Vice President of Marketing für CB2 tätig. Davor hatte sie die Position als Vice President Global Brands bei der Hyatt Corporation inne und war 15 Jahre lang in unterschiedlichen Führungspositionen bei der Starbucks Coffee Company aktiv.

