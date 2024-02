Magdeburg (ABZ). – Die Neue Strombrücke an der Ernst-Reuter-Allee ist eine wichtige Verbindung für den Auto-, Straßenbahn- und Fußgängerverkehr zwischen den westlichen und östlichen Stadtteilen in Magdeburg.

Für die Bearbeitung der Hohlkästen und der Kragarme des mittleren Brückenteils über dem Schifffahrtsweg der Elbe (Ober- und Unterstrom) montierte Teupe zwei elektrisch angetriebene, verfahrbare Außenfahrgerüste. Foto: Teupe

Im Juli 2022 wurde die fast 60 Jahre alte Brücke wegen umfassender Sanierungsarbeiten für gut anderthalb Jahre für den Autoverkehr gesperrt. Für Fußgänger und Radfahrer blieb sie in dieser Zeit geöffnet.

Die Brücke musste generalüberholt und sowohl stahlbau- als auch korrosionsschutztechnisch komplett instandgesetzt werden. Sämtliche Brückenlager im Bereich der Pfeiler und Widerlager sowie der Beton an den Brückenpfeilern der Achsen B und C und die Brückenentwässerung wurden saniert. Der Stahlbau wurde ertüchtigt. Weiterhin wurden sämtliche Medienleitungen überholt und neu installiert.

Die Teupe-Gruppe erhielt den Auftrag für die Gestellung sämtlicher Stand- und Fahrgerüste für die Ausführung der umfangreichen Sanierungs-, Stahlbau- und Korrosionsschutzarbeiten an der Strombrücke. Der Auftrag umfasst alle Gerüstbauleistungen einschließlich der Planung, Konstruktion, Montage und Demontage inklusive der kompletten technischen Bearbeitung, die Erstellung der Ausführungszeichnungen und statischen Berechnungen im Technischen Büro der Teupe-Gruppe.

Für die Bearbeitung der Hohlkästen und der Kragarme des mittleren Brückenteils über dem Schifffahrtsweg der Elbe (Ober- und Unterstrom) montierte Teupe zwei elektrisch angetriebene, verfahrbare Außenfahrgerüste. Die beiden Gerüstkonstruktionen wurden an jeweils etwa 130 m langen Fahrschienen aus Stahlwalzprofilen (HEB 200) aufgehängt und gemäß ZTV-Ing eingehaust. Die äußeren Fahrschienen wurden zuvor an die jeweils außenliegenden Stirnseiten der Kragarme montiert.



Zusätzlich konzipierte und erstellte Teupe für die umfassende Sanierung der Zugangstreppe an der Pfeilerachse B ein exakt an die Bauwerksgeometrie angepasstes Raumgerüst inklusive einer ZTV-Ing konformen Einhausung. Foto: Teupe

Für die Ausführung der Sanierungsarbeiten zwischen den Brückenhohlkästen errichtete Teupe insgesamt fünf elektrisch betriebene Innenfahrgerüste aus einer Stahlträgerunterkonstruktion inklusive Belagebene, Seitenschutz und Einhausung. Diese wurden, wie die beiden Außenfahrgerüste, auf bauseits innenseitig entlang der beiden Hohlkästen hergestellten Fahrschienen montiert und fahrwerksinnenseitig aufgehängt.

In den Vorlandbereichen der Brücke errichtete die Teupe-Gruppe an den zu bearbeitenden Flächen mehrere Raumgerüste mit entsprechender Verplanung. Zusätzlich konzipierte und erstellte Teupe für die umfassende Sanierung der Zugangstreppe an der Pfeilerachse B ein exakt an die Bauwerksgeometrie angepasstes Raumgerüst inklusive einer ZTV-Ing konformen Einhausung. Darüber hinaus errichtete Teupe weitere Arbeits- und Schutzgerüste an den Widerlagern sowie an den Brückenpfeilern.

Nach Abschluss der Sanierung wird das Bauwerk wieder zweistreifig befahrbar sein und so in Verbindung mit dem Ersatzneubau des Strombrückenzuges eine hochwassersichere und leistungsstarke Querung der Elbarme ermöglichen. Inzwischen ist ein Großteil der Sanierungsarbeiten an der Strombrücke abgeschlossen und die Gerüste der Teupe Gruppe sind zu etwa 95 % demontiert. Zum Jahresende 2023 wurde die Brücke für den Autoverkehr wieder freigegeben.