Erwitte (ABZ). – Im vergangenen Jahr gab es bei der Amand GmbH & Co. KG eine entscheidende Veränderung, indem sie mit Komatsu und Schlüter für Baumaschinen eine neue Partnerschaft für die Zukunft einging und somit ihren gesamten Fuhrpark auf Komatsu-Baumaschinen umstellte.

Amand und Schlüter feiern gemeinsam die neue Kooperation. Foto: Schlüter

Zunächst planten sie gemeinsam mit Gebietsverkaufsleiter Robert Feist ein Maschinenpaket von knapp 40 Baumaschinen, erläutert das Unternehmen. Innerhalb kürzester Zeit wurde dieses dann umfangreich erweitert, sodass in den kommenden Wochen und Monaten mehr als 90 Baumaschinen verschiedenster Produkttypen an Amand ausgeliefert werden. Das vielfältige Maschinenportfolio von Komatsu sowie die ganzheitliche Betreuung von Schlüter für Baumaschinen mit ihren umfassenden Dienstleistungen haben Amand laut eigener Aussage auf ganzer Linie überzeugt.

Amand gehört Schlüter zufolge zu den leistungsstarken inhabergeführten deutschen Bauunternehmen. Vor fast 90 Jahren wurde der Grundstein für das heutige Unternehmen gelegt. Aus dem damaligen Transportunternehmen ist im Laufe der Jahre ein innovatives und modernes Bauunternehmen entstanden.

Breites Leistungsspektrum

Es bietet ein breites Leistungsspektrum von Bauleistungen im Brückenbau, Tiefbau, Erdbau und Straßenbau und gehört damit zu den führenden Spezialisten im Infrastrukturbau, wie der Baumaschinenhändler betont. Das Know-how des Unternehmens liege in den Leistungsbereichen Autobahn- und Bahnbau, Baugrubenerstellung, Deichbau, Deponiebau, Erschließungsmaßnahmen, Kabeltrassenbau und Kanalbau. An den Standorten in Nordrhein-Westfalen und Sachsen werden Verkehrswegebaumaßnahmen für Schiene und Straße sowie Brücken entwickelt und als Komplettleistung angeboten. Um die Herausforderungen im schweren Erdbau bewältigen zu können, ist Amand auf einen zuverlässigen und leistungsstarken Maschinenpark angewiesen.

Seit Anfang 2024 setze Amand deshalb das Vertrauen in 96 Geräte von Komatsu, die größtenteils in Deutschland beziehungsweise Europa gefertigt werden. Überzeugt habe neben der neuesten Motoren- und Maschinengeneration besonders die abgestimmte Ausstattung mit hohem Fahrerkomfort und dem GPS-System von Topcon. Die OilQuick-Schnellwechsler an den neuen Komatsu-Maschinen sorgen außerdem für schnelle und unkomplizierte Wechsel der Werkzeuge, wodurch eine enorme Flexibilität gewährleistet werden kann.

Überregionales Kundennetzwerk

Auch der umfangreiche Fuhrpark von mehr als 3000 Mietmaschinen, attraktive Mietpreise und große Verfügbarkeit bei der Firma Schlüter garantieren Sicherheit bei Engpässen, wie der Händler verspricht. Dass Schlüter für Baumaschinen bereits im Jahr 2022 die GP Baumaschinen GmbH Halle übernommen hat und seitdem besonders das überregionale Kundennetzwerk noch umfassender betreuen kann, war laut eigener Aussage ein entscheidender Faktor für Amand, die Partnerschaft mit dem Baumaschinenhändler einzugehen und die tiefgreifende Veränderung gemeinsam anzugehen und zu gestalten.

Das Maschinenpaket, das nun nach und nach den bisher bestehenden Fuhrpark des deutschlandweit agierenden Bauunternehmens ersetzen wird, beinhaltet einen Querschnitt der Komatsu-Produktpalette. So werden auf den Baustellen der Amand-Unternehmensgruppe schon bald Minibagger, Kompaktradlader, Mobilbagger, Planierraupen und Hydraulikbagger von Komatsu zu sehen sein. Die Firma ist ebenfalls in der Abfallverwertung und -beseitigung sowie im Baustoffhandel vertreten.