Friedrichsdorf (ABZ). – Zum 1. Januar 2024 hat die österreichische Firma WEB-Stapler MH GmbH aus Arnoldstein ihr Manitou-Vertriebsgebiet in Österreich erweitert. Das Vertriebs- und Servicegebiet des Manitou-Vertragshändlers erstreckt sich neben Kärnten und Osttirol nun über Wien, Niederösterreich, das Burgenland und die Steiermark, teilt das Unternehmen mit.

Johann Gruber (WEB-Stapler, v. l.), Ali Ersöz (Manitou), Almir Cosatovic (WEB-Stapler), Helgo Koch (Manitou), Albin Baltic (WEB-Stapler), Peter Wildemann (Manitou), Adnan Baltic (WEB-Stapler), Martin Hüttinger (Manitou). Foto: Manitou

Damit hat WEB-Stapler das Vertriebsgebiet des ehemaligen Manitou-Händlers Alpina Kranverleih und Transportgesellschaft mbH aus Wien übernommen.

Die Firma WEB-Stapler wurde im Jahr 2011 gegründet und kauft sowie verkauft gebrauchte und neue Gabelstapler im In- und Ausland. Das Unternehmen verfügt über ein eigenes Ersatzteillager, um sämtliche Reparaturen so rasch wie möglich durchführen zu können und somit Stillstandszeiten möglichst kurz zu halten.

Ein eingespieltes und erfahrenes Team von bisher 15 Mitarbeitenden wird durch ständige Schulungen noch weiter ausgebildet, um den Kunden einen zuverlässigen und schnellen Service gewährleisten zu können. WEB-Stapler plant eigenen Angaben zufolge eine neue Niederlassung in Ebreichsdorf nahe Wien zu eröffnen.

Die Partnerschaft mit der Manitou Deutschland GmbH beinhaltet den Vertrieb der Manitou-Produktpalette für den Bau- und Industriesektor. Die deutsche Niederlassung der französischen Manitou Group, die Manitou Deutschland GmbH, wurde 1996 gegründet.

Ihr Händlernetz umfasst 67 Vertriebspartner in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sie hat eigenen Angaben zufolge aktuell 58 Mitarbeitende und sitzt in Friedrichsdorf bei Frankfurt am Main.