Verden (ABZ). – Er ist so schmal, dass er auch in kleinste Gärten und durch enge Türen, zum Beispiel in Gebäuden, fahren kann. Nur 750 mm breit ist der 1,15-Tonner Takeuchi TB 210 R. Aber er steht auch im wildesten Gelände fest auf seinen beiden Ketten, versichert der Hersteller.