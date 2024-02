Weimar (ABZ). – "Ready to rent" heißt es jetzt in Weimar. Zeppelin Rental hat dort ein neues Service- und Schulungszentrum eröffnet. Wie das Unternehmen bekannt gab, bietet der neue Standort im Herzen Deutschlands eine Gesamtfläche von rund 15.000 m².

Das neue Service Center und Schulungszentrum von Zeppelin Rental ist eröffnet Andreas Brand (Aufsichtsratsvorsitzender Zeppelin GmbH, v. l.), Peter Schrader (Geschäftsführer Zeppelin Rental), Alexandra Mebus (Geschäftsführerin Zeppelin), Peter Kleine (Oberbürgermeister der Stadt Weimar) und Christian Dummler (Geschäftsführer Zeppelin GmbH). Foto: X21 photography

Mit der neuen Niederlassung in Weimar erhält der Vermiet- und Baulogistikdienstleister bereits sein drittes und nach eigenen Angaben bundesweit größtes Reparaturzentrum. Nach den höchsten Prozessstandards werden dort Mietprodukte des Vermiet- und Baulogistikdienstleisters gewartet und repariert. Das Service Center ist beispielsweise auf Teleskopstapler, Personenarbeitsbühnen, große Baugeräte und Anbauteile wie Hydraulikhämmer und -scheren spezialisiert.

Das am Standort integrierte Schulungszentrum bietet zudem ausreichend Platz für die theoretische und praktische Ausbildung an dem Mietequipment von Zeppelin Rental. Mit dem neuen Standort baut Zeppelin Rental seinen Service aus, will auf noch größere Effizienz setzen und entwickelt seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strategisch weiter.

Schnellstmöglich wieder zum Einsatz kommen

"Ready to rent ist das Motto unseres gesamten Service-Teams. Das oberste Ziel ist, dass alle reparaturbedürftigen Mietprodukte schnellstmöglich und in einem einwandfreien Zustand wieder zum Einsatz kommen – egal ob auf einer Großbaustelle oder einem kleinen Projekt", betont Jörg Held, Leiter Service bei Zeppelin Rental. Mit der neuen Niederlassung in Weimar erhält der Vermiet- und Baulogistikdienstleister bereits sein drittes und bundesweit größtes Reparaturzentrum, das sich aufgrund der zentralen Lage in Deutschland hervorragend in das umfangreiche Standortnetz einfügt.

Ein klares Bekenntnis zur Region Weimar als Wirtschaftsstandort, und eine Investition in die Zukunft", so bezeichnete Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine das neue Service Center und Schulungszentrum von Zeppelin Rental im Gewerbegebiet Nord. Mit einer Laser-, Licht- und Tanzshow und mit rund 200 geladenen Gästen hat Zeppelin Rental seinen neuen Standort im Herzen Deutschlands nun ganz offiziell eröffnet.

Das Gelände aus der Vogelperspektive schauten sich Andreas Brand (Aufsichtsratsvorsitzender Zeppelin GmbH, v. l.), Silvio Sperling (Produktmanager bei Zeppelin Rental) und Peter Kleine (Oberbürgermeister der Stadt Weimar) bei einer Fahrt mit der Personenarbeitsbühne an. Foto: X21 photography

Alexandra Mebus, Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin der Zeppelin GmbH, lobte die Anstrengungen, die hier im Schulungszentrum unternommen werden, um das Wissen erfahrener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterzugeben und der Herausforderung des Fachkräftemangels zu begegnen. Auch für Christian Dummler, Geschäftsführer und CFO der Zeppelin GmbH, ist die Investition in das Service Center ein klares Bekenntnis des Zeppelin Konzerns zur Geschäftseinheit Rental, deren Kunden, Mitarbeitenden und zur Region.

Wissen allen Mitarbeitenden zugänglich machen

In dem in das Service Center integrierten Schulungszentrum fanden bereits erste Schulungen statt. Alle Kurse werden speziell für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zeppelin Rental, vor allem für Techniker in den verschiedenen Bereichen, aber auch für Vertriebsmitarbeitende, Standortleiter und Kundenbetreuer, konzipiert. Neben klassischen Produktschulungen und -vorstellungen, beispielsweise zu Baugeräten, Personenarbeitsbühnen, Baumaschinen, Staplern, Fahrzeugen, Aufzügen oder Elektro-Equipment, stehen auch Unterweisungen oder Kommunikationstrainings auf dem Programm. "Mit dem Schulungszentrum sichern wir unseren enormen Erfahrungsschatz und machen das Wissen allen Mitarbeitenden zugänglich", betont Peter Lorenz, Leiter Flottenmanagement Fördertechnik und strategisches Training.

Seit Frühjahr 2023 läuft der Pilotbetrieb. Mit einem beherzten Drücken des Buzzers bei der Eröffnungsfeier wechselt das Service Center und Schulungszentrum in Weimar nun in den Vollbetrieb.