Thomas Schult hat vor Kurzem denPosten als Niederlassungsleiter und Experte der CHB Container Handel und Vermietung Berlin übernommen. Zuvor war Schult als Geschäftsführer von Toi Toi & Dixi in Berlin und Rostock tätig, bei denen er bereits 1998 seine Ausbildung als Bürokaufmann begann. Weitere Karrierehöhepunkte waren unter anderem die Ausstattung des G8-Gipfels, die WM 2006 sowie die Bundesgartenschau in Schwerin. In seiner neuen Tätigkeit ist er für die Neuausrichtung und Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes Containervermietung zuständig.

