Tim Stappen ist neuer Leiter Bereich Kommunikation, Märkte, Wirtschaftspolitik von Aluminium Deutschland. Der 39-Jährige ist seit August 2021 bei AD beschäftigt und war bisher als Referent Teil des CMEP-Teams. Zuvor war er seit April 2013 beim Verband der Automobilindustrie (VDA) in der Abteilung Economic Intelligence & Volkswirtschaft tätig. AD-Geschäftsführer Marius Baader, der den Bereich zuvor in Personalunion mitverantwortet hat, konzentriert sich von nun an vollumfänglich auf seine Funktion als Geschäftsführer. Gleichzeitig erweitert AD sein CMEP-Team um Andrea Piontkowski, die den Bereich als Referentin verstärkt.

