Timon Pott verstärkt als geschäftsführender Gesellschafter HanseGrand. HanseGrand Klimabaustoffe erhält mit Timon Pott einen neuen Geschäftsführer und Gesellschafter. Er kümmert sich ab sofort um die operative und strategische Ausrichtung bei HanseGrand mit dem Ziel, das Wachstum der Produkte weiter voranzutreiben. Um diesen Schritt gehen zu können, wurde aus der HanseGrand Klimabaustoffe e. K. eine GmbH & Co. KG. Der bisherige Alleininhaber Hans Pape bleibt Gesellschafter und kümmert sich verstärkt um das internationale Geschäft sowie die Produktentwicklung. Timon Pott war die letzten Jahre im Baustoffkonzern Holcim in verschiedenen Positionen tätig. Unter anderem leitete er als General Manager das Sand, Kies und Splitt Geschäft in Nord- und Ostdeutschland. Zuvor arbeitete er fünf Jahre in der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partner als Director.

