Bei gedämmten Wänden kann die druckwasserdichte Ausführung des Aco-Betonlichtschachts mit Dämmstreifen in passender Stärke vorgefertigt werden, erläutert das Unternehmen. Foto: Aco

In der DIN 18533-1 werden diese widrigen Bedingungen in Wassereinwirkungsklassen unterteilt, die maßgeblichen Einfluss auf die Bauweise und die Auswahl geeigneter Baustoffe haben. Besonders wichtig ist hierbei die druckwasserdichte Ausführung von Lichtschächten als integraler Bestandteil des Untergeschosses, um das Eindringen von Wasser über Wandöffnungen zuverlässig zu verhindern.

Eine sichere Lösung, auch im Hinblick auf die zunehmenden Starkregenereignisse, bietet Aco laut eigener Aussage mit seinem Betonlichtschachtprogramm. Der Aco-Lichtschacht aus Beton der Druckfestigkeitsklasse C 35/45 zeichnet sich dem Unternehmen zufolge bereits durch eine geringe Wassereindringtiefe aus. Ergänzt um den Lichtschachtboden ist das Bauteil zusätzlich in der druckwasserdichten Variante erhältlich. Eine darin einbetonierte Edelstahlplatte sorge darüber hinaus für einen wasserdichten Anschluss der Entwässerung, des Rückstauverschlusses oder der Verschlussplatte. Dichtungsbänder und Befestigungswinkel ermöglichen den druckwasserdichten Anschluss direkt an wasserundurchlässige Kelleraußenwände, verspricht der Hersteller.

Bei gedämmten Wänden bietet Aco die Möglichkeit, das Betonfertigteil zusätzlich mit komplett eingedichteten Dämmstreifen in den Stärken von 60 bis 300 mm vorzufertigen, wobei die dreifache Abdichtung der Dämmung für maximale Sicherheit sorgt. Dadurch werden weitere bauseitige Abdichtungsmaßnahmen mit Ausnahme des Aufklebens des Dichtungsbandes am Aco-Betonlichtschacht überflüssig.