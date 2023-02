Michael Stiegert ist Geschäftsführer der Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG. Foto: Kübler

Mit einem Plus von 14 Prozent knüpft der Hersteller von Arbeitsschutzkleidung an das Wachstum des Vorjahres an, indem zum ersten Mal in der Firmengeschichte die Schallmauer von 50 Millionen Euro durchbrochen wurde. Die Exportrate stieg leicht von 26 auf 27 Prozent teilt die Firma mit.

Dass Kübler trotz Unterbrechungen der Lieferketten sowie steigender Fracht-, Rohstoff- und Energiekosten auf ein außerordentlich erfolgreiches Jahr zurückblicken kann, führt Geschäftsführer Michael Stiegert "maßgeblich auf den konsequenten Ausbau der Vertriebskanäle und die Ansprache neuer Zielgruppen in Verbindung mit einem erweiterten Produktsortiment zurück".

In der Sparte Fachhandel, dem größten Absatzkanal, behauptete Kübler laut eigenen Angaben seine starke Position. Gemeinsam mit Fachhandelspartnern gewann das Familienunternehmen unter anderem Großkunden aus den Bereichen Logistik und Elektrotechnik. Die Sparte Mietwäsche verbuchte einen Umsatzzuwachs im mittleren zweistelligen Bereich durch große Endkundenprojekte der Partner aus dem Textilservice und neue Kunden in diesem Bereich. Auch die Vertriebssparte Bau- und Fachmärkte konnte erneut zulegen. Sie startete in zahlreichen Märkten umfangreiche Roll-Outs der Handwerkerkollektion Kübler Pulse. Mit dem vielseitigen, modularen Bekleidungskonzept begeistert Kübler immer mehr Profis und Heimwerker.

2022 stand bei Kübler auch das Thema Nachhaltigkeit wieder im Fokus. Mitte des Jahres veröffentlichte das Unternehmen seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht. Er gibt Aufschluss darüber, welche Ansätze zur Verbesserung sozialer Standards, zum Schutz der Umwelt, zur Vermeidung von Umweltbelastungen und zur fortlaufenden Verbesserung seines Qualitäts- und Umweltmanagementsystems verfolgt werden und welche Projekte bereits erfolgreich umgesetzt worden sind.

Seit August 2022 ist das Unternehmen für den "Grünen Knopf" lizenziert. Das staatliche Siegel mit seinen verbindlichen Anforderungen zum Schutz von Mensch und Umwelt im Produktionsprozess von Textilien ist für Stiegert "ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, nicht zuletzt auch weil es Firmen- und Endkunden die Orientierung im Label-Dschungel für Textilien erleichtern wird".

Trotz der angespannten Weltwirtschaft rechnet Kübler 2023 mit weiterem Wachstum. "Unser Ziel ist es, die Stückzahlen aus dem Jahr 2022 auszubauen, wohl wissend, dass man die konjunkturelle Lage verstärkt im Blick behalten muss", erklärt Stiegert.

Wichtige Impulse verspricht er sich auch von den im letzten Jahr neu in den Markt eingeführten Produkten. Dazu zählen die Kübler-Industriekollektion Iconiq, die Schweißerschutzkleidung Protectiq Welding sowie die speziell für Rettungs- und Einsatzkräfte konzipierte Produktlinie Rescue.