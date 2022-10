Die TTC 2030 erfüllt laut Hersteller alle Sicherheitsnormen der Bau-, Agrar- und Automobilindustrie. Foto: TTControl

Die wachsende TTC 2000 Serie besteht demzufolge aus kompatiblen ECU-Familien mit unterschiedlichen Leistungsmerkmalen, die alle dieselben modularen Bausteine beinhalten. Dadurch steht für jede mobile Maschinenanwendung der richtige Umfang an Schnittstellen und Rechenleistung zur Verfügung, während sich Markteinführungszeit und Wartung für Fahrzeughersteller erheblich reduzieren.

Mit den beiden jetzt verfügbaren Mitgliedern der TTC 2000 ECU-Serie, der neuen kompakten TTC 2030-Familie und der TTC 2300-Familie, können Maschinenhersteller ihre Maschinen von Anfang an zukunftssicher entwickeln, erklärt TTControl. Betreiber von Baumaschinen können sich demnach auch unter rauen Betriebsbedingungen auf Baustellen rund um den Erdball vollkommen auf die Funktionalität der Steuergeräte verlassen. Dies liegt laut Hersteller unter anderem an ihrer Robustheit, der hohen Schutzklasse gegen Eindringen von Staub und Flüssigkeit und der uneingeschränkten Leistungsfähigkeit bei Extremtemperaturen (volle Ausgangsstromstärke bei -40 bis +85 °C).

Künftige Automatisierungs- und Bedienerassistenzsysteme werden durch den großen internen Arbeitsspeicher und die Möglichkeit, Daten von intelligenten Sensoren über verschiedene Kommunikationsschnittstellen wie CAN, Ethernet und SENT (Single Edge Nibble Transmission) zu übertragen, unterstützt. So kann der Bediener eines Baggers zum Beispiel den Arbeitsbereich der Baggerschaufel vorab begrenzen und am Mobilkran lassen sich die maximale Reichweite und das zulässige Lastmoment entsprechend dem Arbeitsauftrag definieren.

"Die Baumaschinenbranche steigert den Automatisierungsgrad und damit auch die Arbeitseffizienz für ihre Kunden erheblich", erklärt Arno Purkrabek, Teamleiter Product Management von TTControl. "Nur mit der richtigen Leistung und einer breiten Vielfalt an Schnittstellen, einschließlich Ethernet für Datenverbindungen mit hoher Bandbreite, kann diese Transformation Erfolg haben. Dabei unterstützt die TTC 2000-Serie Maschinenhersteller mit unterschiedlichen, bereits zertifizierten Steuerungsgerätegrößen.

Das Resultat sind kürzere Entwicklungszeiten der Maschinen." Die ECU-Familien TTC 2030 und TTC 2300 erfüllen Sicherheitsnormen der Bau-, Agrar- und Automobilindustrie und tragen so zu einer Reduzierung der Zertifizierungskosten für Hersteller von mobilen Arbeitsmaschinen bei, betont das Unternehmen.



Es können demzufolge sowohl sicherheitskritische als auch nicht sicherheitskritische Programmierungen auf derselben CPU laufen, ohne die Gesamtsicherheit zu beeinträchtigen. Mit dem Echtzeit-Betriebssystem PXROS lasse sich die Leistungsfähigkeit der Multicore-CPU-Architektur voll ausnutzen und erziele durch Freedom of Interference ein hohes Maß an Sicherheit. Beide ECU-Familien sind mit dem neuesten Hochleistungsprozessor von Infineon, dem AurixTriCore der zweiten Generation ausgestattet, um die richtige Rechenleistung auch für künftige mobile Maschinen sicherzustellen.

Die Steuergerätefamilie mittlerer Größe, TTC 2300, verfügt über den Aurix mit bis zu sechs CPU-Kernen und mit zwei Hochgeschwindigkeits-Datenanschlüssen (HSD) zur Standard-Ethernet- und BroadR-Reach-Ethernet-Kommunikation. Die TTC 2300 ist mit anwendungsspezifisch konfigurierbaren Status-LEDs ausgestattet, unterstützt einen Not-Aus-Taster und verfügt über einen H-Brücken-Modus zum Ansteuern von Elektromotoren.

Zur TTC 2030 Familie gehören die ECU-Kompaktvariante TTC 2038 mit einer AurixTM Dual-Kern-CPU sowie das I/O-Modul TTC 2038XS. Beide verfügen über die hohe Modularität und das Synergiepotenzial der TTC 2000-Serie. Zu finden ist das Unternehmen am Stand A3.550.