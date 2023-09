Gregor Rinsche (l.) und Georg Denissen vor den derzeit bei Alpen verfügbaren Giant-Maschinen. Foto: Tobroco-Giant

Hier werden gemeinsame Strategien erarbeitet, Sortimente und Stückzahlen für den Einkauf abgesprochen sowie Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen organisiert. Gregor Rinsche fungiert auch als Markensprecher von Tobroco-Giant im Konzern, wie der Baumaschinenhersteller betont, und bündelt Anregungen und Anliegen der Mitgliedsfirmen an den Hersteller und vermittelt den Schwesterunternehmen seine Informationen über beispielsweise technische Neuerungen und Verkaufsaktionen, die er von Tobroco erhält.

Laut Rinsche passen die Radlader von Tobroco-Giant perfekt zum Unternehmen. Er schätze die innovative Technik der Maschinen, die hohe Qualität, die durch Komponenten namhafter Hersteller und die kompetente Fertigung in Oisterwijk gewährleistet werde. Es sei immer spürbar, dass bei Tobroco die Maschinen aus der Praxis und für die Praxis entwickelt werden. Dabei schätzt Rinsche laut eigener Aussage vor allem die Bodenständigkeit, die das Unternehmer-Ehepaar Toine und Caroline Brock trotz des großen Unternehmenswachstums noch immer lebt. In den Krisenzeiten der letzten Jahre sei seitens Tobroco alles versucht worden, die Kunden zu unterstützen und Lieferungen möglich zu machen, auch wenn vor Ort Komponenten knapp waren.

Das Wichtigste an Tobroco sei aber, dass es aufgrund des großen Portfolios für jeden Kunden die passende Maschine gebe, welche entsprechend individuell ausgewählt und konfiguriert werden könne. Aufgaben wie Futter verteilen, das Verfahren, Ein- und Auslagern von Heu- und Strohballen, das Verladen von Getreide oder Kartoffeln, der Transport von weiteren Materialien auf Paletten, der Bau von Reitplätzen oder Lagerflächen sind alles Gelegenheiten, bei denen die Giant-Maschinen zum Einsatz kommen. Wer in älteren Ställen arbeite oder durch enge und niedrige Gebäude fahren müsse, benötige eine Maschine mit besonders kompakten Abmessungen. Wer häufig Ballen und Material in höhere Regale oder auf Anhänger verlade, dem käme es vor allem auf die Hubhöhe und Hubkraft an. Durch die Bandbreite der verfügbaren Anbaugeräte könne der Giant alle Aufgaben der Hofinnenwirtschaft oder der Pflege des Anwesens übernehmen: Schaufeln aller Art.

Georg Denissen, Serviceleiter bei TCA, stimmt hier seinem Kollegen zu. Seiner Ansicht nach kann Tobroco hinsichtlich seiner Innovationskraft und Qualität sehr gut mit den größeren Herstellern von Radladern mithalten. Der Service von Tobroco sei gut und professionell aufgestellt: Die Mitarbeiter in der Servicezentrale in Oisterwijk seien gut erreichbar und würden sich bemühen, etwaige Probleme so schnell wie möglich zu lösen.