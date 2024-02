Wesseling (ABZ). – Eine nachhaltige Infrastruktur für die Stadt Wesseling: In Zusammenarbeit mit der Robert Hess GmbH führte die Katec Kanaltechnik Müller & Wahl GmbH eigenen Angaben zufolge unlängst diverse Sanierungsmaßnahmen durch.

Dabei setzten die deutschlandweit tätigen Kanalexperten Betonsanierungen, Schachtreparaturen, Rohrauswechselungen sowie partielle Ausbesserungen mittels Robotertechnik und Schlauchrelining um – sowohl in offener als auch in geschlossener Bauweise. Das Ergebnis: ein langfristig zuverlässiges Kanalnetz.

In Kooperation mit der Robert Hess GmbH realisierte Katec Kanalsanierungsmaßnahmen im Auftrag der Entsorgungsbetriebe der Stadt Wesseling (EBW). Im Zuge dieser kam eine Kombination verschiedener Verfahren zum Einsatz. Beschädigte Betonflächen im Kanalsystem wurden saniert. Weiter wurden Schäden der Schächte repariert – sowohl in offener als auch in geschlossener Bauweise, teilte Katec mit.

Bei Letzterer werden die Reparaturen durchgeführt, ohne den Schacht vollständig zu öffnen. Bei der offenen Bauweise hingegen wird der Kanalschacht geöffnet, wodurch ein größerer physischer Zugang zum Schacht ermöglicht wird. Darüber hinaus führten Katec und die Robert Hess GmbH laut eigener Aussage auch partielle Ausbesserungen mittels Robotertechnik und Schlauchrelining aus.

Dieses Vorgehen eignet sich insbesondere bei schwer zugänglichen Rohrabschnitten. Die Sanierungsmaßnahmen tragen laut Katec dazu bei, die Infrastruktur der Stadt Wesseling nachhaltig zu erhalten - für eine reibungslose Wasserentsorgung.