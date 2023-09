Andreas Welz demonstriert die Beweglichkeit, über die der Baggerarm dank RotoTop verfügt. Foto: Holp

Blaustein (ABZ). – Andreas Welz ist bereits seit 1990 mit Baggerarbeiten in GaLaBau und Tiefbau selbständig und nutzt dafür drei Bagger zwischen 2 und 8 t mit festangebautem RotoTop. Er arbeitet in Eigenregie für viele verschiedene Kunden, wird aber auch häufig von größeren Unternehmen zur Unterstützung bei Baggerarbeiten angefordert.

Seit er den ersten RotoTop vor gut 15 Jahren auf einer Messe gesehen hatte, hat Welz sofort die Vorteile erkannt und fährt seither nicht mehr ohne. Einzige Ausnahme: Für bestimmte Aufgaben muss er einen Bagger mieten, der dann leider häufig nicht mit RotoTop ausgestattet ist. "Da merkt man so richtig, was fehlt, man ist einfach eingeschränkt, so, als ob man mit einem Gipsarm schreiben möchte."

Welz ist laut eigener Aussage aus seiner langjährigen Erfahrung überzeugt: Die Rotation gibt dem Bagger, was an Beweglichkeit nötig ist und spart damit massiv Handarbeit ein. Beispielsweise seien die Möglichkeiten, wie schrägstehend in alle Richtungen zu arbeiten, mühelos in Ecken zu kommen, von einer Gebäudewand wegzuarbeiten, beinahe unbegrenzt. Bei Anfüll- und Planierarbeiten könne einfach die Schaufel komplett gedreht und in die andere Richtung gearbeitet werden. Beim Freilegen von Versorgungsleitungen, zum Beispiel im Falle von Rohrbrüchen, könne man dank Rototop unter dem Rohr durchgreifen und drum herum arbeiten, ohne etwas zu beschädigen.

Bei der Erstellung des Unterbaus für Pflasterflächen müsse man nicht erst alles gerade schieben, weil das Gefälle durch die flexibel arbeitende Schaufel direkt mit dem Bagger erstellt werden kann und nicht von Hand mit der Schippe gebildet werden muss. Der flache Aufbau und das geringe Gewicht des RotoTop sorgen dafür, dass der Bagger keinen spürbaren Kraftverlust hat und immer die volle Leistung abrufen kann. Andreas Welz sieht die Investition in den RotoTop als gute Geldanlage: Entweder man investiere in einen RotoTop und bekomme das Geld jeden Tag auf der Baustelle zurück. Oder man investiere nicht und zahle so bei allen möglichen Gelegenheiten auf der Baustelle drauf, zum Beispiel weil bestimmte Arbeiten ohne einfach deutlich länger dauerten.

Der RotoTop amortisiert sich seiner Erfahrung nach in etwa 500 Stunden, danach verdiene er nur noch Geld. Welz wird gerne von anderen Unternehmen angefordert, weil mittlerweile bei seinen Kunden bekannt ist, dass keine Hilfskräfte für Handarbeiten mehr abgestellt werden müssen, wenn er gewisse Baggerarbeiten ausführt. "Durch den RotoTop kann ich die allermeisten Baustellen ganz alleine umsetzen und muss keine Hilfskräfte für anstrengende manuelle Arbeiten einstellen."

Thomas Macho, Regionalleiter der Bau Süddeutsche Baumaschinen GmbH, betreut Andreas Welz seit vielen Jahren als Händler, beide arbeiten sehr gut zusammen. Macho sagt: "Wir wollten unseren Kunden immer alles anbieten, was es auf dem Markt gibt, um deren Arbeit zu erleichtern, darum haben wir sehr schnell auch den RotoTop vertrieben." Immer mehr Anwendungen taten sich bei den Kunden der Süddeutschen Baumaschinen GmbH für den RotoTop auf: Viele Entsorger, die mit Greifern arbeiten, hatten früh einen RotoTop, weil dieser alle Anbaugeräte endlos drehbar machte und somit diese nicht jeweils mit Drehantrieb erworben werden mussten.

Später kamen dann viele Kunden aus dem Gartenlandschaftsbau, die oft wenig Platz zur Verfügung haben. Alle loben die intuitive Bedienung, den geringen Aufbau und die große Flexibilität. Auch im Mietpark sei feststellbar, dass immer häufiger ein Bagger mit RotoTop verlangt werde.