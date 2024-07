Auf der Baustelle waren drei Walzen von Hamm im Einsatz. Foto: WIRTGEN GROUP

Lamia/Griechenland (ABZ). – Für die Instandsetzung zweier Autobahnabschnitte in der Nähe der Städte Lamia und Kamena Vourla fiel die Wahl auf Kaltrecycling in-situ. Das Verfahren eignet sich laut Wirtgen ideal für die Sanierung vielbefahrener Autobahnen. Aufgrund der hohen Tagestemperaturen wurden sämtliche Bauarbeiten in der Zeit zwischen Mitternacht und frühem Morgen durchgeführt.

Neben dem Herzstück des Zuges – einem Wirtgen Kaltrecycler W 380 CRi – kamen auf der E 75 ein Highway Class Straßenfertiger der neuesten Generation SUPER 2100-5i und ein Universal Class Fertiger SUPER 1800-3 von Vögele sowie drei Hamm Walzen, davon zwei Tandemwalzen des Typs HD+ 140i und eine Gummiradwalze des Typs HP 280i, zum Einsatz. Die sanierungsbedürftigen Autobahnabschnitte sind wichtige Verkehrsknotenpunkte. Rund 50.000 m² Gesamtfläche mussten saniert werden – eine Vollsperrung der Autobahn hätte deutliche Verkehrsbeeinträchtigung zur Folge gehabt.

Mittels Kaltrecycling in-situ konnte die Bauzeit laut eigener Einschätzung gegenüber herkömmlichen Methoden um rund 50 % verkürzt und der fließende Verkehr an der Baustelle vorbeigeleitet werden. Zudem lassen sich Material- und Transportkosten einsparen, so das Unternehmen. Dreh- und Angelpunk der Sanierungsmaßnahme war ein W 380 CRI. Er ist in der Lage, die beschädigte Fahrbahn in einem Übergang zu recyceln. Dabei wird unter Zugabe von Zement, Wasser und Schaumbitumen aus dem vorhandenen Material vor Ort (in-situ) ein bituminös stabilisiertes Material, kurz BSM, produziert.

Dieser Baustoff kann vor Ort eingebaut werden. In Lamia wurden rund 24.000 t Neumaterial eingespart . Die LED-Beleuchtung am W 380 CRi und das neue Lichtpaket Plus am SUPER 2100-5i boten während der Sanierungsarbeiten sehr gute Lichtverhältnisse. Die integrierte Beleuchtung lieferte eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Arbeitsbereiches. So wurde den Beteiligten zufolge sowohl für den vorbeifahrenden Verkehr als auch für den Bautrupp die Sicherheit an und in der Baustelle gesteigert.

Zunächst wurde auf einer Arbeitsbreite von 3,8 m gleichmäßig Zement vorgelegt. Dahinter folgten Tankwagen, die den W 380 CRi mit Wasser und Heißbitumen für die Schaumbitumenherstellung versorgten. Schaumbitumen und Wasser wurden über die Vario Einsprühleisten exakt dosiert in den Mischraum des Kaltrecyclers eingesprüht.

Zusammen mit dem ausgefrästen Straßenbelag bereitete der Recycler ein neues, bitumenstabilisiertes Mischgut auf und übergab es an den dahinter folgenden Vögele Fertiger SUPER 2100-5i, der das Mischgut profil- und lagegerecht direkt einbaute. Mit dem zusätzlichen Aufsatzbehälter kann der Highway-Class-Fertiger der neuesten Generation bis zu 20 t Mischgut aufnehmen und bis zu 1100 t/h einbauen. Die Ausziehbohle AB 500 TV wurde mit dem sogenannten "Plus Tamper" ausgestattet.

Dieser Tamper hat eine spezielle Geometrie und sorgt zusammen mit dem 8 mm Hub für eine hohe Vorverdichtung und ein optimales Schwimmverhalten der Bohle. Der Tamperhub lässt sich laut Hersteller mit der neuen Option Dual Power Shift bequem per Knopfdruck auf 4 oder 8 mm einstellen. Um eine dauerhaft stabile Fahrbahn zu erhalten, verdichteten zwei Tandemwalzen des Typs HD 140i mit insgesamt sieben Übergängen das eingebaute Material. Mittels Smart Doc soll die kontinuierliche Überwachung der Verdichtungsleistung möglich sein.

Nach Abschluss der Recyclingarbeiten baute ein SUPER 1800-3 die neue Deckschicht (HMA) ein. Im Anschluss an die Verdichtung mit den beiden Tandemwalzen von Hamm übernahm eine Hamm Gummiwalze (GRW) die finale Verdichtung und Oberflächenbehandlung.