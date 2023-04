Grafenau (ABZ). – Auf der BAU präsentieren Hersteller und Dienstleister ihre neuesten Produkte und Services – zu ihnen gehört auch das Unternehmen Zambelli. Der Spezialist für Dachentwässerungs- und Metalldachsysteme aus Bayern stellt in der Halle B2 am Stand 321 aus und zeigt Interessierten ein umfassendes Bild seiner Leistungen.

Eines der Messe-Highlights im Bereich der Gebäudehülle stellen die Zambelli-Siding-Profile dar. Die Paneele eignen sich in verschiedenen Baubreiten für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden als Leichtbausystem. Foto: Zambelli Holding

Das Sortiment der Geschäftsbereiche Dachentwässerung und Gebäudehülle wird auf 140 m² Fläche dargestellt und ist sowohl praktisch als auch digital erfahrbar. Mit seinen neuen Produkten und Systemen möchte das Unternehmen laut eigener Aussage einmal mehr seine Bedeutung als innovativer Hersteller herausstellen, der auf Funktionalität, Verarbeiterfreundlichkeit und zeitlose Designs setzt.

Neben den RIB-ROOF-Metalldachsystemen mit Zubehör, dem Gründachaufbau sowie dem Thermo-Z-Distanzprofil wartet Zambelli in diesem Jahr mit einigen Neuheiten auf. Ein Messehighlight: die Zambelli Siding-Profile. Die Paneele in verschiedenen Baubreiten eignen sich dem Unternehmen zufolge für vorgehängte, hinterlüftete Fassaden als Leichtbausystem, einschließlich An- und Abschlussprofilen. Als Stecksystem können damit Farben und Baulängen, verschiedene Fugenbilder und interessante Gebäudeansichten erzeugt werden.

Als weiteren Eyecatcher präsentiert Zambelli mit der schmalen, rollgeformten Ortgangabdeckung eine spezielle RIB-ROOF-Profilierung. Hierbei wird der seitliche Dachabschluss als Ortgangabschluss gleichzeitig mit den Eindeckbahnen gefertigt. Weniger Einsatzmaterial und Montagezeit führen zu einer signifikanten Kostenreduzierung, versichert Zambelli. Das Thema Nachhaltigkeit spiele hier eine große Rolle. So werden nicht nur Ressourcen eingespart, sondern auch ganz gezielt ein architektonischer Akzent gesetzt.

Der brandneue Rollenclip komplettiert die RIB-ROOF-Befestigungssysteme, bestehend aus Standard-Gleitclip, Richtclip und Richtprofil. Im Unterschied zum bewährten Gleitclip enthält diese Variante zusätzliche Rollenlagerungen, um die Dilatationsbewegungen der dort aufgelagerten Profilbahnen durch eine minimierte Rollreibung aufzunehmen. Der Vorteil liege in der Reduktion der Reibungswerte: Unebenheiten am Untergrund sowie erhöhte Lasteinträge durch Schnee- oder Gründachaufbauten können abgefangen werden. Den Rollenclip hat Zambelli zum Patent angemeldet.

Neben den Komponenten des Dachentwässerungs-Meister-Systems zeigt das Unternehmen Produkt- und Serviceneuheiten, Erweiterungen beim Farbsystem Robust und aktuelle Entwicklungen beim Sandwich-Rinnenhakensystem, unter dem Qualitätssiegel der Zambelli-Kompass-Rose. Erstmals stellt das Team vor Ort den digitalen Produktfinder vor. Dabei handelt es sich laut Zambelli um ein praktisches Onlinetool mit umfangreichen Produktinformationen.

Zu den BAU-Neuheiten im Bereich der Dachentwässerung zählt unter anderem der Attika-Stutzen. Er schafft nach Aussage des Herstellers eine lückenlose Verbindung zwischen Fassade, Flachdach und Ablaufrohr. Des Weiteren stellt Zambelli den neuen Wasserfangkasten-Design, mit einer schlanken Verbindung von Bodenblech und Mantel, sowie zwei Designvarianten in zentrischer und exzentrischer Anschlussausführung, vor. Der Zambelli-Regenwassersammler in schlanker Ausführung rundet die Sortimentsgruppe rund um das Thema Regenwassernutzung ab.

Ebenso zum Zambelli-Portfolio zur BAU gehören unter anderem das Meister-System Robust und der Sandwich-Rinnenhaken. Interessierte können sich dazu vor Ort ausführlich informieren.