Michel Denis (Geschäftsführer der Manitou-Gruppe, l.) und François Renault (Direktor für Ausrüstung und nachhaltige Entwicklung, Kiloutou-Gruppe) besiegeln die Zusammenarbeit. Foto: Hugo Zangl

Vertragsgegenstand sind Kits zur Elektrifizierung gebrauchter Manitou-Teleskopstapler mit Verbrennungsmotor. Ziel der geplanten Nachrüstung sei die Verlängerung der Gerätestandzeit sowie die Minderung des Umweltfußabdrucks, insbesondere der CO2-Emissionen, im Einklang mit den jeweils in der CSR-Roadmap der beiden Unternehmensgruppen festgelegten Verpflichtungen.

Die Verantwortlichen haben laut eigener Aussage ein erstes Retrofit-Projekt für Großgeräte ins Leben gerufen. In den nächsten zwei Jahren soll erprobt werden, ob die Elektrifizierung von Teleskopstaplern mit Verbrennungsmotor technisch und wirtschaftlich machbar ist. Für erste Tests wird ein Teleskopstapler hoher Hubhöhe aus dem Kiloutou-Bestand dienen. Nach Ausbau des Verbrennungsmotors und Elektrifizierung im Manitou-Werk Ancenis wird er im Laufe des Jahres 2023 unter normalen Einsatzbedingungen im Kiloutou-Testzentrum bei Lille erprobt. Sobald diese Testphase validiert ist, werde Manitou in der Lage sein, komplette Elektrifizierungskits für Maschinen anzubieten, die mithilfe von neuen oder gebrauchten Ersatzteilen wiederaufbereitet wurden und ausschließlich für die Kiloutou-Gruppe bestimmt sind.

Dieser Vertrieb erfolgt über einen Zeitraum von zwölf Monaten ab Anfang 2024 an mehrere Maschinen, die sich im Fuhrpark von Kiloutou befinden. Die Kits bestehen aus mehreren Komponenten, darunter eine Lithium-Ionen-Batterie, und ermöglichen den Umstieg von einem Verbrennungsmotor auf eine Maschine, die vollständig elektrisch betrieben wird – mit einer sehr geringen Kohlenstoffauswirkung.

Manitou-CEO Michel Denis betont: "Wir bringen derzeit unsere emissionsarme Baureihe namens Oxygen auf den Markt und haben ergänzend dazu nach Möglichkeiten für unsere Geräte Ausschau gehalten, die bereits im Einsatz sind. Der Lösungsansatz ist bei Kiloutou auf ein besonders großes Echo gestoßen, daher werden wir die Entwicklung dieser Nachrüstsätze gemeinsam angehen. Vorrangiges Ziel ist es, die Lebensdauer unserer Produkte zu verlängern und zugleich unsere Emissionswerte zu senken." Die über diese Partnerschaft abgewickelte Nachrüstung betrifft vor allem Geräte, die seit etwa fünf Jahren im Kiloutou-Verleihgerätebestand sind. Nach Umrüstung auf E-Antrieb werden die Geräte in das Impakt-Programm aufgenommen, das in den Kiloutou-Verleihstandorten in Frankreich Geräten mit umweltfreundlichem Alternativantrieb vorbehalten ist. François Renault, Leiter Geräte & Nachhaltigkeit bei Kiloutou, sagt: "Bei Kiloutou sind wir überzeugt davon, dass die Dekarbonisierung des Bausektors Teamarbeit erfordert. Dieses Projekt mit der Manitou Group ist ein konkretes Beispiel dafür. Es stellt unser übereinstimmendes Umweltengagement unter Beweis. Die Möglichkeit, unserer Geräteflotte ein zweites, klimafreundlicheres Leben zu verleihen, bildet einen wichtigen Hebel zur Reduzierung unserer indirekten Emissionen. Wir mobilisieren alle Kräfte, um diesen kreislaufwirtschaftlichen Ansatz möglichst rasch umzusetzen."