Um das Kraftpaket zu seinem ersten Einsatzort zu bringen, waren ein immenses Transportaufgebot sowie eine lange Planung nötig. 730 km lagen vor dem Konvoi, bestehend aus sechs Hagedorn- und drei Fremd-Tiefladern, BF3- und streckenweise BF4-Fahrzeugen sowie polizeilicher Begleitung. Aufgrund der Auflagen für den gewaltigen Schwertransport durfte das Gespann nur nachts zwischen 22 und 6 Uhr fahren. Deshalb brauchte die neunköpfige Truppe insgesamt zwei Nächte, kam aber wegen des heftigen Wintereinbruchs sechs Tage später an als erwartet. Außerdem mussten sie rund 200 km Umweg auf sich nehmen, weil viele Wege nicht passierbar waren.

Die Route startete am späten Sonntagabend, 7. Februar, am Standort der Kiesel Süd, im baden-württembergischen Geisingen in Richtung Stuttgart. Weiter ging es nach Hessen, vorbei an Darmstadt, Frankfurt und Koblenz in Rheinland-Pfalz. Hier folgte das Gespann weiterhin seiner Route nach Nordrhein-Westfalen.

Das Grundgerät, Fahrwerke, Ausleger und die Anbauteile verteilten sich auf die insgesamt neun eingesetzten Tieflader. "Für mich ist es eine Ehre, Teil dieses unglaublichen Transports zu sein", sagt Giuseppe Linnenschmidt. Der 26-Jährige arbeitet seit drei Jahren bei Hagedorn und fuhr den Lkw mit dem Grundgerät des Baggers.

Zusammen kam sein Gespann auf ein Gesamttransportgewicht von 130 t und war damit das schwerste des ganzen Konvois. Um eine der Rheinbrücken bei Düsseldorf passieren zu dürfen, führte die Polizei deshalb zeitweise eine Komplettsperrung durch. Auch in Lünen mussten Straßen gesperrt werden.