Willingen (ABZ). - Das 52. Großseminar des Verbandes der Baubranche, Maschinen- und Umwelttechnik e. V. (VDBUM) findet unter dem Motto "Mensch – Maschine – Machen" im Kongresszentrum Sauerland Stern Hotel in Willingen statt.

An der Abendgala am ersten Abend haben 800 Gäste teilgenommen und die Möglichkeit zum Netzwerken ausgiebig genutzt. Foto: Kai-Werner Fajga

Mit einigen Neuerungen steigert der Verband laut eigener Aussage nochmals die Attraktivität des Events für die Führungskräfte der Branche. Der VDBUM begrüßt zum 52. Großseminar in Willingen insgesamt 1100 Teilnehmer. An der Abendgala am ersten Abend haben 800 Gäste teilgenommen.

Dieter Schnittjer (Geschäftsführer VDBUM) beim Presserundgang nach der Eröffnung der Fachausstellung mit 100 Ausstellern. Foto: Kai-Werner Fajga

Ein wesentlicher Bestandteil des Großseminars ist die begleitende Fachausstellung. Hier sind mehr als 100 Unternehmen mit Experten vor Ort, die Rede und Antwort zu den Produkten und Lösungen stehen. Einige Themen der Aussteller werden im Rahmen des Vortragprogramms aufgegriffen, so können an den Ständen weiterführende Gespräche geführt werden. Zeit für einen Besuch der Fachausstellung bieten die großzügigen Kaffeepausen zwischen den Vorträgen.