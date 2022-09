Eisenbahnbrücke der Superlative: 12 Millionen Backsteine werden mit mehr als 70.000 m³ Modulgerüst versehen. Lindner Gerüstbau rüstet derzeit mit der Elstertalbrücke die zweitgrößte Backsteinbrücke der Welt für die Komplettsanierung ein. Mehr als 2100 t RINGSCAFF-Material von Scafom-rux werden teilweise als Stand- und teilweise als Hängegerüst für die bis 2025 veranschlagte Baustelle genutzt. Foto: Scafom-rux

Die Elstertalbrücke im sächsischen Vogtlandkreis überquert auf der Bahnstrecke Leipzig-Hof den Fluss "Weiße Elster". Sie ist mit ihren zwei Etagen 6 m hoch und besteht aus mehr als 12 Millionen Ziegelsteinen. Somit ist sie die zweitgrößte Ziegelsteinbrücke der Welt.

Mehr als 800 Arbeiter waren Mitte des 19. Jahrhunderts am fünfjährigen Bau beteiligt. Die wechselvolle Geschichte der Brücke reicht von der Vergrößerung des Gleisachsenabstands 1924 bis zur Sprengung des mittleren Brückenpfeilers durch deutsche Truppen keine vier Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs.

Mit Ziegelbögen gefertigt

Doch bereits im Oktober 1950 war die Brücke mit den imposanten Ziegelbögen wiederhergestellt. Seitdem gab es diverse Instandhaltungsarbeiten und Erweiterungen. Die Elektrifizierung erfolgte beispielsweise 2012. Im Januar 2022 begann schließlich die Komplettsanierung inklusive Neubau der Fahrbahnwanne. Die Deutsche Bahn schreibt dazu: "Um die Standsicherheit der Brücke weiterhin zu erhalten, wird das Gleistragwerk der vorhandenen Gewölbebrücke neu gebaut und das Mauerwerk umfassend saniert. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Denkmalschutz des historisch bedeutsamen Bauwerks."

In alten Kupferstichen vom Brückenbau sind noch die geradezu kunstvoll arrangierten Holzrüstungen zu sehen. Die sind heute längst von modernen Gerüstsystemen abgelöst – allerdings laut Gerüstherstelle Scafom-rux noch mindestens genau so spektakulär.

Die Firma Lindner Gerüstbau GmbH aus Kolkwitz bekam den Auftrag zur Komplettrüstung der Brücke. Und das bedeutete allein aufgrund der Ausmaße und der Tiefe der Brückenbögen viel Volumenrüstung. Etwa 56.000 m³ Raumgerüst wurden als Standgerüst konzipiert, circa 17.000 m³ Raumgerüst wurden als Hängegerüst gebaut.

Durchschnittlich 18 Monteure

Allein 2100 t des von Lindner für seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten geschätzten RINGSCAFF-Modulgerüst des westfälischen Herstellers Scafom-rux kamen zum Einsatz. Dazu kamen noch circa 12 500 m² Fassadengerüst und etwa 19.000 m² kombiniertes Fassaden/Traggerüst. Bei systemfreiem Zubehör beliefen sich allein die Gitterträger in 450er-Bauhöhe auf 8500 lfd.M. und 750er-Bauhöhe auf 500 lfd.M. Durchschnittlich sind 18 Monteure an dem Mammutprojekt beteiligt; die Rüstungsarbeiten werden in den kommenden Monaten abgeschlossen. Geplant wurde die Rüstung vom Ingenieurbüro Krüger aus Leipzig.

Bis Anfang September 2022 wurden circa 100 Lkw-Ladungen Material angeliefert, von denen knapp die Hälfte des zu verbauenden Gerüstmaterials mittels 40-Tonnen-Lkw an den Güterbahnhof Plauen angeliefert und dort auf Plattenwagen der Bahn umgeladen wurden. Dann ging es per Zug direkt bis an die Brücke, wo wieder entladen wurde. Von der Deutschen Bahn AG wurden sehr enge Zeitvorgaben für die zur Entladung notwendigen Sperrungen der unter der Brücke verlaufenden Gleisanlagen gemacht.

Die restlichen 50 % des zu verbauenden Gerüstmaterials wurden mit 40-Tonnern auf den temporären Lagerplatz am Brückenauflager auf der Röttis-Seite angeliefert und von dort mit einen 7,5-Tonnen-Lkw je nach Bedarf entweder im Tal der Brücke oder am gegenüberliegenden Auflager der Brücke verteilt. Eine direkte Andienung des Gerüstmaterials vor Ort mit schwerem Lkw war wegen fehlender Zufahrten daher auch nicht möglich. Der vertikale Materialtransport erfolgte dann mit zwei Turmdrehkränen, die jeweils links und rechts an den Brückenauflagern aufgestellt worden waren.

Schwieriger Materialtransport

Für den Materialtransport über die Weiße Elster montierte Lindner eigens eine etwas über 30 m lange Hängebrücke zwischen den Stützen der Brücke. Der vertikale Materialtransport im Gerüst wurde mit vier Geda-1500-ZZP-Aufzügen sichergestellt.

Der gesamte horizontale Materialtransport dagegen erfolgte händisch, zum Teil mit eigens dafür angefertigten Transportkarren.

Fehlende Infrastruktur

Neben der erwähnten schlechten Zuwegung für schwere Lkw und der fehlenden Infrastruktur lagen die Herausforderungen der Baustelle auch bei den extrem geneigten und unebenen Aufstellflächen mit felsigem und bewachsenem Untergrund. Aufgrund dieser extremen Neigung sowie Querung von Bahngleisen, Flussläufen und Wanderwegen war die standsichere Gründung der Gerüste extrem aufwändig.

Daher wurden hauptsächlich Hängegerüst genutzt. Aufgrund des Denkmalschutzes war ferner eine Verankerung mit normalen Ösenschrauben nicht möglich, sondern sie erfolgte mittels liegender Gitterträger und extra angefertigter Wandanschlussplatten in eigens hergestellten Kernbohrungen.

Der Abschluss der umfangreichen Sanierungsarbeiten der Elstertalbrücke ist für 2025 geplant. Für die Firma Lindner ein weiteres Prestigeprojekt, mit dem sie eine ihrer Kernkompetenzen, nämlich "Gerüste für architektonisch anspruchsvolle Bauwerke" unter Beweis stellen konnte.

Auf vier Kontinenten vertreten

