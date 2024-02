Spelle (dpa). – Für mehr Komfort und Gesundheit und weniger Lärm in der Fahrerkabine sind die Maschinenfabrik Krone und das auf Akustiklösungen spezialisierte Hamburger Technologieunternehmen recalm eine strategische Partnerschaft eingegangen, teilte das Unternehmen mit. Durch die "Active Noise Cancelling"-Technologie von recalm namens ANCOR könne in Zukunft eine signifikante Reduktion des Geräuschpegels und eine völlig neue Dimension von Entertainment, Kommunikation und Komfort in der Fahrerkabine möglich gemacht werden. Das nachrüstbare System werde an der Kopfstütze verbaut und arbeite mit mehreren Mikrofonen und Lautsprechern. Die Mikrofone nehmen demnach die vorhandenen Umgebungsgeräusche auf, während die Lautsprecher gegenphasige Schallsignale abgeben. Hierdurch heben sich laut den Unternehmen die Schallwellen gegenseitig auf und niederfrequente, störende Töne werden unterdrückt. Die Lösung funktioniere im Freifeld, ganz ohne Kopfhörer.