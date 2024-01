Akio Takeuchi, Gründer des Baggerherstellers Takeuchi, wurde kürzlich zu seinem 90. Geburtstag in die Hall of Fame der Association of Equipment Manufacturers (AEM) aufgenommen.

Wie das Unternehmen betont, ist er damit der erste Asiate, dem diese Ehre zuteil wird. Akio Takeuchi gründete 1963 sein Unternehmen. Leitgedanke war stets: Wie helfe ich meinen Kunden, Probleme praxisnah zu lösen. So entwickelte er einige Jahre nach der Gründung den ersten Kompaktbagger mit einem um 360 Grad drehbaren Oberwagen der Welt. 1980 erfand er den ersten Offset-Baggerarm. Damit könne man auf beiden Maschinenseiten arbeiten. 1986 habe Takeuchi den ersten Raupenlader der Welt entwickelt. Im selben Jahr führte er die hydraulische Steuerung ein. Basis für diese Entwicklungen sei das permanente Gespräch mit der Takeuchi Forschungs- und Entwicklungsabteilung und den Kunden. Ziel ist, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die Alleinstellungsmerkmale haben, wie der Hersteller betont. Die Geschäftsphilosophie basiert auf dem "Takeuchi Way", der Qualität, Kundenzufriedenheit und ökologische Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt.