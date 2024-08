Michael Huber. Foto: Fachverband BetonBohren und -Sägen

Bereits seit den 1990er-Jahren gibt es das Regelwerk für die Leistungsbeschreibung, Ausführung und Abrechnung von Betonbohren, Betonschneiden, Spalten und Pressen. Erarbeitet und herausgegeben vom Fachverband Betonbohren und -sägen Deutschland e. V. wurde es 1992 erstmals im Bundesanzeiger veröffentlicht und wird seitdem kontinuierlich an die technischen Anforderungen der Betonbohr- und -sägebranche (BBS) angepasst. Die derzeit aktuelle Fassung aus dem Jahr 2022 definiert heute in sechs Kapiteln Geltungsbereich, Leistungsbeschreibung, Beschreibung der Verfahren, Leistungsbereiche, Aufmaß und Berechnung sowie Toleranzen inkl. grafischer Darstellungen.

Das Regelwerk gilt insbesondere für das Bohren und Sägen von Mauerwerk, Beton, Stahlbeton, Naturstein und ähnlichen Materialien sowie für den technischen Spezialabbruch. Es definiert und erläutert verabredete Leistungen zwischen Bauunternehmen, Unternehmen der Betontrennbranche, der Bereiche Sanierung und Abbruch sowie der technischen Gebäudeausrüstung auf der einen Seite und Architekten, Planern und Gutachtern auf der anderen Seite. Um ein Beispiel zu nennen: Mit der ausführlichen Beschreibung der technischen Verfahren wird Planern und Architekten sowie Anwendern die üblichen Möglichkeiten und Grenzen der einzelnen Trennverfahren aufgezeigt. Somit erhalten beide Seiten den gleichen Kenntnisstand.

Die enthaltenen Beschreibungen und Daten unterliegen einer regelmäßigen Veränderung. Einfluss haben neue technische Entwicklungen, veränderte Normen und Toleranzen sowie neue Erkenntnisse aus dem betrieblichen Alltag. Aufgabe des Technikausschusses des Fachverbandes ist es, diese Entwicklungen in die Weiterentwicklung des Regelwerkes einfließen zu lassen. Mehrmals im Jahr arbeiten die Mitglieder des Technikausschusses an der Aktualisierung, um stets den erforderlichen Standards für die Betonbohr- und -sägebranche abbilden zu können. So ist bereits für Ende 2024 die Veröffentlichung einer weiteren aktualisierten Auflage geplant.

Die jeweils aktuelle Auflage des Regelwerks ist auf der Internetseite des Fachverbandes frei abrufbar. Die Nutzung steht der gesamten Branche offen, unabhängig von einer Mitgliedschaft im Fachverband. Es kann von allen Fachbetrieben als Bestandteil des Angebotes oder als Teil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) eingesetzt werden. Übrigens: Auf den diesjährigen Regionaltreffen des Fachverbandes ab November erläutert Verbandsanwalt Dr. Jochen Wilhelm Möglichkeiten zur Einbeziehung von AGB und auch des Regelwerks in einen Vertrag.

Der Autor ist Leiter Technikausschuss des Fachverbandes Betonbohren und -sägen Deutschland e. V.