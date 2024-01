Alexander Winzer ist seit Jahresbeginn stellvertretender Geschäftsführer des Betonverbandes Straße, Landschaft, Garten e. V. (SLG).

Er soll die Position von Geschäftsführer Dietmar Ulonska übernehmen, der sich zum November 2024 nach mehr als 30 Jahren Verbandsarbeit in den Ruhestand verabschiedet. Winzer verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung in der Betonsteinindustrie, mit den Schwerpunkten im Bereich Einkauf & Beschaffung, Logistik sowie zahlreichen Projekten zur Geschäftsentwicklung und Prozessoptimierung. Bis zur endgültigen Übergabe wird Winzer als stellvertretender Geschäftsführer fungieren. Darüber hinaus wird Michael Fuchs nach dem Ausscheiden von Herrn Ulonska in seiner neuen Funktion als Technischer Geschäftsführer die Interessen der Betonsteinbranche in den anwendungstechnisch geprägten Gremien, insbesondere in der FGSV, vertreten.