Neben zwei Lamellenfenstern in Standardmaßen wurde auch ein Exemplar mit den gewaltigen Abmessungen von 3830 x 1500 mm geliefert. Foto: Lacker

Hausach (ABZ). – Erbaut im Jahre 1784 ist die Alte Kaplanei in Hausach das älteste Gebäude der Stadt, die nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Sanierung Historie und Moderne verbindet und als Heim der örtlichen Musikschule fungiert. Im Rahmen der Sanierung, für dessen Umsetzung das Architekturbüro Benjamin Schmider verantwortlich war, kamen im Dachbereich die Lamellenfenster bigAir der Lacker GmbH zum Einsatz.

Für eine bessere Beleuchtung und Durchlüftung des Dachgeschosses sollten dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude großzügig dimensionierte Dachfenster eingesetzt werden, die unter anderem die strengen Vorgaben des Denkmalschutzes sowie teilweise den Anforderungen an Entrauchungsanlagen erfüllen müssen. Hierfür lieferte das Unternehmen Lacker eine Lösung in Form ihrer Lamellenfenster bigAir Dach, von denen alle drei Stück flächenbündig eingesetzt wurden.

Dabei wurde neben zwei kleineren Lamellenfenstern auch ein Exemplar mit den gewaltigen Abmessungen von 3830 x 1500 mm geliefert, wodurch eine ideale Lüftung und Lichtausbeute ermöglicht wird. Lacker Lamellenfenster können darüber hinaus auch als NRWG-Elemente geliefert werden.

Zusätzlich verfügen alle drei Dachfenster über eine geschuppte Anordnung ihrer Glaslamellen, was ein besseres Abfließen von Regenwasser ermöglicht und gleichzeitig Schmutzablagerungen an den Glasstoßdichtungen vorbeugt. VA-Rahmen verleihen den Fensteranschlüssen eine hohe Lebensdauer und fungieren gleichzeitig als Aufnahme für die Anschlussbleche.

Für eine gute Energieeffizienz sowie ein Plus an Sicherheit sorgen laut Hersteller zudem eine 3-fach-Wärmeschutzverglasung, eine Absturzsicherung an einem Element sowie Magnetkontakte, welche die Anwender darüber informieren, ob die Fenster offen oder geschlossen sind.