Rendsburg (ABZ). – Lieferengpässe, Materialmangel, Preissteigerungen – in der aktuellen Situation möchten viele Betriebe ihre Liquidität schonen. Doch bei der Lagerung von Gefahrstoffen sollte nicht gespart werden. Die Protectoplus GmbH, einer der führenden Anbieter von Gefahrstofflagersystemen in Deutschland, bietet deshalb viele Produkte auch zum Mietkauf oder im Leasing an.