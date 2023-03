Der MX17 kann sich auch in engen Baustellen mit seiner Kraft und Reichweite hervorragend einbringen. Foto: Hydrema

Verschiedene nationale und internationale Baggerolympiaden hat Felix Finkbeiner schon erfolgreich bestritten und durch vorderste Platzierungen auch hier den Beweis angetreten, dass er weiß, wovon er spricht. Seit einiger Zeit schwört er bei seiner Arbeit auf den MX17 von Hydrema. Wenn nur jeder meiner Bagger so gut wäre wie mein Hydrema", bilanziert der Unternehmer nach mittlerweile knapp 2500 Betriebsstunden.

"Das kann nur der Hydrema"

Tobias Seidt, der Mann, der den Bagger im Unternehmen fährt, blickt auf gut 15 Jahre Erfahrung mit Mobilbaggern zurück. Er ist in der Aussage über den Bagger klar und eindeutig: "Den Baggerlöffel direkt neben dem Rad ablegen machen vielleicht noch andere, aber bei knapp 10 Meter quer noch über 2 Tonnen heben, dass kann nur der Hydrema." Und Tobias Seidt nennt noch weitere Eigenschaften, die den MX für ihn zu einem rundum sehr guten Mobilbagger machen: "Mir gefallen vor allem die sauber angeordneten getrennten Fahrpedale für das Vorwärts- und Rückwärtsfahren. Ich brauche nicht mit den Fingern die Fahrtrichtung zu wechseln, oder noch viel schlimmer mein Schienbein mit einer Fahrwippe zu strapazieren. Die enorm hohe hydraulische Leistung versorgt schwere hydraulische Anbaugeräte, wie zum Beispiel den SEPPI-BMS-Forstmulcher. Auch ist die Maschine durch schwerstes Gelände gut zu manövrieren und somit extrem geländegängig. Die sehr geräumige Kabine bietet mir das erforderliche Wohlgefühl und vor allem Platz für alles, was ich auch bei schlechtem Wetter bei mir habe. Aber verblüfft bin ich wirklich von der Reichweite und der super Standfestigkeit der Maschine."

Zuverlässig im Einsatz

Nun ist die Aussage des Baggerfahrers nicht immer deckungsgleich mit der des Unternehmers. Bei Hydrema sind jedoch die Interessen des Baggerfahrers traditionell immer gleichgestellt mit den Interessen des Unternehmers, denn in Dänemark sind die Unternehmer auch immer die Baggerfahrer in einer Person. Gleichwohl ist Felix Finkbeiner auch selbst Baggerfahrer, aber eben auch der Unternehmer, der neben den technischen Eigenschaften auch die Wirtschaftlichkeit sehen muss. Und sein Fazit nach einem Jahr spricht eine deutliche Aussage: "Die Zuverlässigkeit der Maschine lässt mich auch als Unternehmer sehr zufrieden sein. Umso besser, dass die Maschine auch so viel mehr leistet. Wenn nur jeder meiner Bagger so gut wäre wie mein Hydrema".

Auch der betreuende Händler, Reichert aus Sinzheim ist laut eigener Aussage überzeugt und zufrieden. "Mein Kunde hat eine Vielzahl von Anbaugeräten, wobei insbesondere die hydraulischen Werkzeuge von vielen anderen Anbietern in dieser Klasse nicht so souverän eingesetzt werden könnten. Mit einem ROTOTILT R5 und einem hydraulischen Schnellwechsler von Lehnhoff, Typ HS10, werden neben verschiedenen Löffelwerkzeugen, darunter auch ein Klappgreiflöffel, zwei unterschiedliche SEPPI-Forstmulcher, eine Stockfräse, ein hydraulischer Sieblöffel, Anbauverdichter, eine JAK-300-Baumschere, eine Greifersäge Marke Eigenbau und verschiedene Hydraulikhämmer betrieben. Mit 407 Litern pro Minute hat der Hydrema so viel Kraft, wie kaum ein anderer, so dass diese Werkzeuge problemlos eingesetzt werden können und die Maschine trotzdem fließende Bewegungen zeitgleich bietet. Vor allem aber arbeitet sie zuverlässig."