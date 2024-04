Anwendertag stellt Innovationen vor

Kaiserslautern (ABZ). – Vor Kurzem fand in Kaiserslautern der Anwendertag 2024 für die deutschsprachigen Kunden von Brawo Systems statt. Etwa 50 Interessierte folgten der Einladung und fanden sich in der Brawo Academy in Kaiserslautern zum Austausch ein.

Im Laufe des Tages wurden unterschiedliche Themen und Produkte genau erklärt und deren Anwendung demonstriert. Die Wünsche der Teilnehmenden standen dabei dem Hersteller zufolge im Fokus. So konnte Brawo Systems auch speziell auf Fragen eingehen. "Neuigkeiten & Neuentwicklungen BRAWOLINER & BRAWO Tech", "Qualitätssicherung bei BRAWO SYSTEMS", "Qualitätssicherung auf der Baustelle", "Live-Demonstration" sowie "Künstliche Intelligenz in der Kanalsanierung". Der nächste Anwendertag in Kaiserslautern ist für 2025 schon in Planung, wie der Veranstalter betont.