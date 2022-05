Für die Erneuerung von Pfeilern, Brüstungen und Bogen der denkmalgeschützten Augustusbrücke wurden 1500 t Sandstein benötigt. Auch Stirnflächen und die Unterseite des Dresdner Wahrzeichens wurden instandgesetzt. Hierfür setzte das mit der Sanierung beauftragte Unternehmen auf einen schwimmenden Ponton als Arbeitsfläche – sowie auf Fördertechnik von Zeppelin Rental. Foto: actionpress/Oliver Killig

25 m Nutzbreite, neun Bogen und eine Gesamtlänge von etwa 390 m – die Augustusbrücke ist noch heute eine wichtige Dresdner Verkehrsachse. So verbindet sie die Altstadt mit der Neustadt auf der anderen Elbseite. Durch die Elbehochwasser im Jahr 2002 und 2013 entstanden massive Schäden an dem historischen Bauwerk. 2017 startete daher eine grundhafte und denkmalgerechte Instandsetzung. Neben Gehwegen, Fahrbahnen und Gleisanlagen für die Straßenbahn wurde auch die Sandsteinbrüstung erneuert.

Das Besondere: Es wurde großer Wert daraufgelegt, dass die Sandsteine nicht ersetzt, sondern wiederverwendet werden. Damit sie an den ursprünglichen Stellen wieder eingebaut werden konnten, wurden sie kartiert. Wiesen die Sandsteine kleinere Schäden auf, so wurden diese durch sogenannte Vierungen – also steinerne Ersatzstücke – ausgebessert. Konnten Steine nicht mehr aufgearbeitet werden, wurden bei den Sächsischen Sandsteinwerken in Pirna baugleiche Kopien erstellt. Bis zu fünf Tonnen bringen die Sandsteine pro Exemplar auf die Waage.