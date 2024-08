Erwitte (ABZ). – "Herzlich Willkommen" hießes am 1. August 2024 fürinsgesamt 43 neue Auszubildende bei Schlüter für Baumaschinen in Erwitte.

Die neuen Schlüter-Azubis: Insgesamt konnte das Familienunternehmen 43 Nachwuchskräfte zum Ausbildungsstart in Erwitte begrüßen. Foto: Schlüter

Wie das Unternehmen mitteilt, absolvieren die jungen Fachkräfte von morgen ihre Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker/in, Kaufmann/frau für Groß- und Außenhandelsmanagement, Kaufleute für Büromanagement sowie Fachkraft für Lagerlogistik bei eigenen Angaben zufolge Deutschlands größtem Baumaschinenhändler für Komatsu und Sennebogen.

Nachdem die technischen und kaufmännischen Auszubildenden eine kurze Einführung in der Zentrale in Erwitte erhalten hatten, brachen sie im Anschluss gemeinsam mit ihren Ausbildern in ein dreitätiges Azubi-Camp nach Braunschweig auf. Neben dem Besuch der Schlüter-Niederlassung in Sarstedt standen auch Workshops zu unterschiedlichen Ausbildungs-Themen, ein Ausflug zur VW Autostadt in Wolfsburg sowie die Besichtigung des Komatsu-Werkes in Hannover auf dem Programm.

Ulrich Morth, technischer Ausbildungsleiter: "Unsere Azubi-Fahrt direkt am Anfang der Ausbildung soll das Kennenlernen der Auszubildenden untereinander fördern und zur Bildung einer Gemeinschaft beitragen. Das ist uns in unserem Familienunternehmen im Zuge der Willkommenskultur besonders wichtig, dass sich alle Mitarbeiter willkommen fühlen sowie von Anfang an gut aufgenommen werden.

Darüber hinaus kommen alle Azubis aus unseren 33 Niederlassungen zur zentralen Ausbildung hier in Erwitte zusammen und verbringen einen Großteil ihrer Ausbildungszeit gemeinsam. Außerdem schaffen wir so direkt eine Bindung zu unseren Lieferanten Komatsu und Sennebogen."

In den nächsten Wochen absolvieren die technischen Auszubildenden dann den zentralen Grundlehrgang in Erwitte, in dem die Grundlagen der Metallverarbeitung vermittelt werden, während die kaufmännischen Auszubildenden ihre ersten praktischen Erfahrungen in den verschiedenen Abteilungen sammeln. Die hausinterne Ausbildung spielt bei Schlüter für Baumaschinen schon seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle.

Bereits seit dem Jahr 1989 gilt innerhalb des westfälischen Familienunternehmens das Motto "Wir wachsen mit der Jugend". Schlüter für Baumaschinen bietet jungen Leuten nach eigenen Angaben eine vielseitige und fundierte Ausbildung nach den neuesten Lehrplänen für die Berufe Land- und Baumaschinenmechatroniker/in, Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement, Fachinformatiker/in Systemintegration und seit diesem Jahr neu auch als Kaufleute für Büromanagement sowie Fachkraft für Lagerlogistik.

Während der Ausbildungszeit arbeiten die technischen Azubis mit komplexen Baumaschinen in den Werkstätten und auf den Baustellen, während die kaufmännischen Azubis einen Einblick in alle kaufmännischen Unternehmensbereiche erhalten. Über Lehrgänge erhalten die Nachwuchskräfte die Möglichkeit, sich zusätzlich weiterzubilden. Schlüter-Azubis werden regelmäßig von den zuständigen Handwerkskammern als auch Industrie- und Handelskammern für ihre Leistungen ausgezeichnet. Der Großteil werde anschließend auch übernommen.